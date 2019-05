Vidal: "en el Estado se pueden hacer las cosas bien, cuidando a los argentinos"

130422

Política

La gobernadora estuvo acompañada por Macri, Dietrich y Garro en un taller ferroviario que se ocupará de instalar en todos los vagones y formaciones un Sistema de Frenado Automático para evitar siniestros.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró este miércoles que "en el Estado se pueden hacer las cosas bien, cuidando a los argentinos de verdad. No te cuida el discurso, por más lindo que sea".



Durante un acto que compartió con el presidente Mauricio Macri en el taller ferroviario de la línea Roca en la localidad bonaerense de Tolosa, partido de La Plata, Vidal sostuvo que "hacer lo que no se ve te cuida de verdad. Escuchábamos tantas veces hablar de los trenes argentinos... El freno automático es para que llegues seguro a tu casa de verdad", indicó la mandataria.



Vidal, Macri, el ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich, y el intendente local, Julio Garro, participaron de la reapertura de un taller ferroviario que se ocupará de instalar en todos los vagones y formaciones un Sistema de Frenado Automático para evitar siniestros.



La gobernadora llamó además a "recuperar el valor del Estado fuerte y presente en serio", y dijo que con el nuevo sistema de frenado se garantizará "la seguridad de un millón y medio de personas que todos los días se suben a los trenes".



"Si se hubiera invertido en eso, que durante muchos años no se hizo, habríamos evitado las tragedias de Once, Castelar o Flores, y tantas otras que tuvimos que lamentar", expresó Vidal.



Sobre el Sistema de Frenado Automático



Se trata de un sistema que se instala en las vías y en los trenes, si el tren supera la velocidad autorizada los frenos se activan automáticamente. Ya se finalizó su instalación en todos los ramales eléctricos del Ferrocarril Roca que ahora brinda mayor seguridad a 700 mil pasajeros diarios y a los 364 conductores de las formaciones. Se completaron los ramales a La Plata, Alejandro Korn y vía circuito (conexión entre las estaciones Berazategui y Bosques, en Florencio varela) .



Este sistema se está ejecutando en 850 km de vías en las 7 líneas de ferrocarril restantes: Mitre, Belgrano Sur, Tren de la Costa, Belgrano Norte, Urquiza, San Martín y Sarmiento. Una vez finalizada su implementación, beneficiará a 1,5 millones de pasajeros diarios en esta red ferroviaria y a sus 23 mil trabajadores. En el 2015, sólo un 17% de la red contaba con este sistema de seguridad. Hoy se logró llegar al 35% y se proyecta que para fin de año todas las líneas del AMBA contarán con el sistema.



Detalles del Depósito Ferroviario



Se está trabajando en la construcción de un espacio en donde se realizará el alistamiento de las formaciones de la línea Roca. Los trabajos iniciaron en abril del 2017 y su finalización está prevista para el segundo semestre de este año. Con una inversión de $955 mil millones, el nuevo depósito contará con 24.000 m2 y una capacidad para atender hasta 30 trenes en simultáneo.



La obra comprende la construcción de vías e instalaciones, talleres, almacén de materiales, vestuarios y oficinas, playa de lavado de formaciones y playa de estacionamiento de vehículos. Asimismo, se proveerán máquinas y los equipos técnicos correspondientes para la operación del depósito.