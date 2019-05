"En este momento de la Argentina, Lavagna es la persona ideal para conducir"

Liliana Schwindt no quiere hablar de ruptura con el Frente Renovador (FR) ni de alejamiento con Sergio Massa para definir su posición acerca del apoyo a la candidatura presidencial de Roberto Lavagna. Apunta a analizar el panorama nacional, de crisis, y considerar que con el economista "otro camino es posible" para la situación del país. Habló consobre distintos aspectos que hacen al año electoral.La ex diputada nacional aseguró que no se discutieron candidaturas por fuera de la de Lavagna, con lo quePor último, ante la consulta por la ruptura del bloque en el Concejo Deliberante, le restó importancia al quiebre de Latorre: "lamento que Marcelo, después de todo este tiempo, se vaya hablando mal de un compañero". "El acercamiento con Lavagna es natural. Soy compañera de Marco (Lavagna) en estos dos años en el Congreso y además porque Roberto estuvo con el FR, apoyó y acompañó en el tiempo en que se constituyó.Lo conozco cómo es, sé de su capacidad y su solidez. Lo considero así y tomo el camino. Se conjuga con que en mi sección electoral hay dos referentes que toman el mismo camino que yo. Quiere decir que no estoy equivocada, hay muchos que están pensando lo mismo.-Uno de ellos escon quien ya compartió el espacio del massismo y miradas del país. Pero lo tildó de traidor y últimamente dijo que estaba dispuesta a hacer una alianza.-Es política esto y el momento de la Argentina también requiere de generosidad y de grandeza. Si voy a estar pensando y mirando para atrás en lo que hicimos, dejamos de hacer, dijimos, dejamos de decir, no se construye.. Yo tengo que tenerla y en ese sentido dar el ejemplo. Porque ya es difícil unificar a toda la oposición, nosotros no podemos permitirnos las divisiones. Hay que empezar por lo que uno considera o ve en lo que puede unificarse. En este caso, bajo esta concepción de que es un momento histórico, que convoca a que Roberto Lavagna sea quien conduzca los destinos de la Argentina. YPero no es de hacer consenso hoy, ahora. Es preparar el camino para, al momento de gobernar, hacerlo con consenso.-Y si esto es política, ¿cómo se plantea en compartir el espacio y la definición de las candidaturas?-No, nosotros no hablamos de eso.De eso no hemos hablado, ni de las candidaturas ni de los lugares a ocupar. Ni siquiera hubo una reunión para el tema.-¿De qué se tratan las reuniones en las que participan?-Son las de la mesa provincial, la mesa promotora de Lavagna en la que estamos también con (el diputado nacional Eduardo) Bali Bucca. Y no tenemos otro punto de encuentro en este momento. No es que nos sentamos con José a hablar de las candidaturas. Me parece que si en un proyecto se antepone una cuestión como esa, es un problema de construcción. Tiene que haber un paraguas que nos unifique, y es que Argentina está atravesando un momento de crisis yEso es lo principal. Después, lo demás, lo discutiremos, todavía no hablamos de eso porque falta un montón.-Pero falta un mes y medio.-Cuarenta días en la política para el cierre de listas es un montón. Conozco casos en que se armó una lista a la mañana y a la tarde la bajaron.-Hacia adentro de su espacio en lo local, ¿cómo se tomó el apoyo a Lavagna y cuándo lo comunicó?-No, ya veníamos conversando hace tiempo estas cuestiones. Todos opinan y sin ningún conflicto. Lo hicimos como siempre, comimos un asado y debatimos de la situación. Como hacemos las cosas nosotros, porque no me gusta que la gente que me acompaña no participe, ni se sienta parte, ni se entere por los diarios de las decisiones que una toma.-Hace dos semanas se rompió el bloque del FR en el Concejo, ¿qué pasó y cómo lo interpretó?-No me parece que afecte la vida de los olavarrienses, por lo tanto no le doy ni un céntimo de importancia. Tampoco afecta el funcionamiento del Concejo que un concejal tome otro rumbo y se ponga bajo una línea sindical. Me parece que son movidas normales del momento que se vive, que muchos están preocupados por sus reelecciones. Tiene que ver con la política, no con el quehacer del Concejo. Lo llamativo es que es dentro del mismo espacio, no se va.-Pero Latorre se fue cuestionando el rol de Emilio Vitale y la vinculación con el oficialismo.-Es una mentira.Porque es una mentira, no sé qué interpreta él por votar con Cambiemos. No hay ningún tipo de votación que haga sospechar que Emilio tiene alguna relación con Cambiemos, se votó últimamente -si se miran las votaciones- todos lo mismo. No sé qué es votar con el oficialismo si es votar a favor de la ciudad y a favor de Olavarría, no sé cuál es la cosa. Él votó exactamente las mismas cosas. Creo que Emilio es un excelente concejal, tiene mucha responsabilidad a la hora de votar, es muy estudioso y meticuloso.-¿Quiere agregar algo?Aclarar que no cuido ninguna quinta, no voy a ningún lugar seguro en lo personal. No tengo nada hablado, ni prometido, ni asegurado. Sólo con la firme convicción de que se necesita esto, empezar a mostrar que otro camino es posible y ofrecer otra opción que conforme más al electorado. Y esas condiciones las reúne hoy Roberto Lavagna. YEs más, no lo tomo como una ruptura con Sergio porque siempre fuimos todos parte del mismo espacio.