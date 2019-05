130504

Información General Cubría la presentación del libro de Cristina Fernández

Fue insultada por un grupo de militantes K que iban a participar del acto en la Feria del Libro. "Clarín, basura, vos sos la dictadura" y "sos una caradura, no tenes cara, basura", le gritaban a la trabajadora de prensa.



La presentación de "Sinceramente", el libro de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner convocó a miles de personas este jueves en la Feria del libro, despertó pasiones y revivió odios.



Muchos opositores consideraron que se trataba de una utilización del evento de La Rural para campaña electoral y también criticaron a la organización por impedir el ingreso del acto a los medios televisivos.



Es por eso que el móvil de Todo Noticias encabezado por la periodista María Eugenia Duffard debió apostarse en las afueras donde sufrió insultos de militantes kirchneristas. "Tomala vos, damela a mí, el que no salta es de Clarín", cantaban un numeroso grupo de simpatizantes del gobierno kirchneristas en la primera salida de Duffard en el móvil en vivo de TN. Los gritos y empujones frustraron la transmisión.



"Clarín, basura, vos sos la dictadura", insistían los manifestantes en la segunda salida al estudio de TN, donde la periodista relataba la odisea que era realizar la cobertura por los ataques que recibía junto con el camarógrafo y el productor.

Ya en la tercera salida al piso la situación se volvió más tensa. En medio de insultos dirigidos al presidente Mauricio Macri, un hombre empezó a increpar de forma agresiva directamente a la periodista: "Sos una caradura, no tenes cara, basura", gritaba el hombre.

Lejos de intimidarse, la periodista agradeció el apoyo que recibió de colegas y referentes políticos por la situación vivida. "Gracias a todos los que se preocuparon y me saludaron por la cobertura de hoy en la feria del libro. La noticia fue la presentación del libro de Cristina. Me da lástima y un poco de impotencia que no podamos hablar aunque pensemos distinto. Por suerte solo fue un grupito" expresó en su cuenta de Twitter.



"Ahora, en casa, repaso los videos y veo todo lo que no vi cuando estaba al aire. Qué locura. Un delirio todo. Hoy laburé con un equipazo Gastón Cavanagh, Nico González y Tito Tomeo. Mañana será otro día", concluyó.

Las entidades periodísticas Adepa y Fopea expresaron su rechazo a la situación que atravesó Duffard durante su cobertura.

(Fuente www.perfil.com).