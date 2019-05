El gremio municipal pedirá un porcentaje similar al de la canasta alimentaria

130508

Política

Lanzarán la federación bonaerense de jubilados y pensionados el próximo 30 de mayo. Stuppia quiere algunos puntos más que el Indec que promedia otros productos a los que no acceden los municipales.

El titular del sindicato de trabajadores municipales (STMO), José Stuppia anticipó dos puntos respecto de la paritarias de este año. En primer lugar adelantó que el gremio pedirá un porcentaje que se acerque al interanual de la CBA (canasta básica alimentaria) y lo segundo, que la paritaria podría cerrarse la semana próxima.



Además, los municipales incorporaron a la negociación a los jubilados y pensionados "para amalgamar con los trabajadores las posturas a llevar a la mesa de negociaciones", dijo Stuppia. "No queremos que ningún trasnochado pretenda imponer sus intereses particulares ya que todos los acuerdos de los activos van a los pasivos".



El año pasado, el gremio cerró con un 29,83 % de aumento que regía hasta fin de 2018 más una cláusula de revisión entre enero y abril.



Por lo tanto, los municipales ya venían aplicando la cláusula gatillo, sólo que esta vez el secretario general del gremio plantea pedir "unos puntitos más porque el porcentaje del Indec es un promedio entre bienes que los municipales no acceden".



Aparte, en febrero cobraron la ayuda escolar de 4.500 pesos y un bono de fin de año de 6.500 pesos más 1500 en septiembre y octubre para las categorías más bajas.



Indice superior



Ayer estuvieron reunidos los jubilados y trabajadores en actividad para consensuar la posición a llevar a la mesa de paritarias. La idea del gremio es involucrar a los pasivos para ir amalgamando las posiciones y el próximo 30 de mayo "vamos a lanzar la federación de jubilados municipales bonaerenes", dijo Stuppia, para rematar este proceso de incorporación de los jubilados y pensionados a la vida activa del sindicato.



Sobre la referencia para discutir el aumento, José Stuppia habló del Indec para ir ajustando el aumento a la inflación, pero luego amplió al decir que "con ese índice no nos alcanza porque pone en valoración muchos productos a los que la familia municipal no alcanza".



Por lo tanto, estimó que van a reclamar un índice similar al de la CBA (canasta básica de alimentos) que es mucho mayor que el del indec. Es decir, tratarán de acordar una cláusula gatillo que redondée un porcentaje superior.



"No estamos de acuerdo con las cifras fijas y vamos a pedir siempre porcentajes", dijo Stuppia. La CBA redondeó un interanual un porcentaje algo superior al de la inflación por lo que es de suponer que la paritaria busque acercarse a un valor semejante.



Tras ello, el secretario general del STMO anticipó que la paritaria cerraría "la semana que viene porque debemos cerrarla cuanto antes", dijo.



El dirigente gremial ya manifestó que apoyará la candidatura de Cristina y "en ese marco vamos a trabajar". Por lo que entonces, la paritaria tendrá el color de una pulseada política similar al que se podría dar en en los comicios y atravesados por un clima de polarización.



Al respecto, y preguntado si en el sindicato no se habían molestado por haberse manifestado explícitamente a favor de la ex presidenta, Stuppia dijo que no había dejado pegado al gremio y luego habló de los partidos que se desenvuelven cercanos al sindicato.