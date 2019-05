Aumentó el precio de la garrafa de gas

130521

Sufrió un incremento del 4%, con lo que la de 10 kilos llegó a casi a 308 pesos. Sin embargo, ya en Olavarría se expendía a 300 pesos. Se advierte que hay quienes se niegan a sumarse al gas de red y, según el concejal Aguilera, se suman a los que les cortan e incluso quienes limitan voluntariamente el sistema debido a los altos costos.

A partir de este viernes, se incrementó en un 4% el valor de referencia para las garrafas de 10, 12 y 15 kilos de gas, con lo que la presentación más común para el uso domiciliario pasará a tener un techo de 307.64 pesos. Ese aumento fue dispuesto por la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda, por medio de la disposición 34/2019, y publicado este miércoles en el Boletín Oficial.



Sin embargo, ya en Olavarría la garrafa de 10 kilos se expendía a un valor unitario de 300 pesos, por lo menos en la distribuidora ubicada sobre la ruta 226, Extragas, donde a media mañana se sucedía, imparable, la venta de unidades para el uso hogareño.



"Vivo atrás de Bromatología y por supuesto, ahí no hay red de gas", confió una mujer joven ante el molinete a través del cual la expendedora comercializa su producto, evitando con ello el ingreso de los usuarios al predio de su propiedad. "En casa somos ocho, y esta garrafa, si tengo cuidado, por ahí me dura un mes, porque la utiliza solo para cocinar", describió.



Tras un joven que cargó dos garrafas en el baúl de su vehículo, llegó el señor ya jubilado de las tareas rurales. "Yo estoy en Villa Mailín y aunque la red pasa por la puerta de casa, con mi señora decidimos no conectarnos, y optamos por seguir con la garrafa, que utilizamos en la cocina y también para calefaccionarnos. Nuestro hijo insiste con que conectemos, pero los costos son tan altos...", desnudó el hombre su realidad, que es la de tantos otros vecinos.



"La verdad es que el gas es un bien esencial para cualquier familia, y sobre todo ahora en invierno, que se acercan los días más fríos y se hace necesario calefaccionarse. (Sin embargo) Nos encontramos con muchos vecinos que no tienen red de gas en su casa, otros que les han cortado porque no han podido pagar el servicio de gas natural en red y algunos que como mecanismo de ahorro, para no prender la calefacción, utilizan también la garrafa para calentarse", advirtió a su turno, el concejal de Unidad Ciudadana Federico Aguilera, quien desde el año pasado impulsa con su grupo de referencia operativos de ventas de garrafas móviles a precios más accesibles, esto es un 10% por debajo de los niveles de comercialización en distribuidoras.



En la misma distribuidora se hace visible que hay quienes han llegado a desconectarse de la red por el impacto de los incrementos desmesurados, algunos en la ciudad y muchos en las localidades serranas, donde adquirir una garrafa tampoco es económico: allí suelen ascender hasta 400 o 450 pesos por unidad. Por su parte, la distribuidora tiene asegurado el stock para enfrentar los meses de mayor frío: cada semana llega la provisión de más de un millar de garrafas desde Bahía Blanca.

"Cada vez más"



Los operativos impulsados por Federico Aguilera, quien ha confirmado ya sus aspiraciones a la Intendencia Municipal para las próximas elecciones, se iniciaron el año pasado, "a raíz de problemática planteada por los propios vecinos y que observábamos en los barrios, esto es que en la mayoría de los comercios donde se vende gas envasado en garrafas, los precios estaban muy por encima del valor de refencia establecido por la Secretaría de Energía".



Así, el grupo que acompaña al edil gestionó y acordó con la distribuidora local Extragas, ubicada sobre la ruta 226, posibilitando la venta de garrafas a un precio similar, e inclusive en algunos casos menor, que el valor de referencia. Para ello, pusieron en marcha el expendio itinerante en diferentes puntos de la periferia de la ciudad, los miércoles, cada 15 días. Y los sábados, también cada 15, en las localidades del Partido.



Así, "le damos la posibilidad a la gente de acceder a la garrafa a un precio mucho menor del que se vende en los comercios", esto es 270 pesos, contra "los 350, 380 pesos que la cobran en los comercios y los 400 que se cobran en algunas localidades". Eso, descontando el beneficio de "llevarle al vecino la garrafa lo más cerca posible de su casa, sobre todo para aquellos que no tienen transporte, que andan en bicicleta o caminando".



En la misma línea, Aguilera describió que "la recepción de la gente a estos operativos es muy positiva, están muy agradecidos por acceder a la garrafa a un precio mucho menor, y hacerlo cerca de su casa". Sin embargo, "si bien la respuesta resulta positiva, no deja de preocuparnos que cada vez son más los vecinos que se acercan a los puntos de venta y que utilizan la garrafa como medio de subsistencia. La verdad es que el gas es un bien esencial para cualquier familia, y sobre todo ahora en invierno, que se acercan los días más fríos y se hace necesario calefaccionarse. Hoy nos encontramos con muchos vecinos que no tienen red de gas en su casa, otros que les han cortado porque no han podido pagar el servicio de gas natural en red y algunos que como mecanismo de ahorro, para no prender la calefacción, utilizan también la garrafa para calentarse".



Sobre el final, admitió que "este último aumento del gas envasado, todavía no hemos trasladado ese precio a las garrafas que proveemos en los puntos de venta. Tenemos que charlar con el distribuidor y ver como podemos convenir el menor porcentaje de impacto sobre el valor total de la garrafa".



Los operativos de Unidad Ciudadana



Los operativos de Unidad Ciudadana para acercar las garrafas a costos más convenientes a barrios y localidades se cumplen cada 15 días, los miércoles en la ciudad y los sábados en las poblaciones del Partido.



Serán en los siguientes turnos: de 10 a 11 Alberdi y Trabajadores; de 11.15 a 12.15 el camión repartidor estará en Del Valle y Alberdi; de 12.30 a 13.30 se ubica en Ituzaingó y Avellaneda (en la rotonda de la vaca); de 13:45 a 14.45 en Avellaneda y Saavedra; de 15 a 16 en San Martín y Circunvalación, para finalizar entre las 17 y las 18 en Espigas.



En las localidades, los sábados, de 9 a 10 el camión permanece en la plaza Libertad de Villa Alfredo Fortabat; de 10 a 10.30 en el Club Atlético Villa Mi Serranía de la localidad homónima; entre las 11 y las 12, en la plaza central 17 de Octubre de Sierras Bayas; de 12.30 a 13.30 en Av. Crotto y Bartolomé Mitre de Hinojo, para cerrar la actividad entre las 14 y las 15, en la plaza La Tecla de Sierra Chica.