Comerciante se defendió y puso en fuga a un delincuente armado

130541

Policiales Tandil

Ocurrió en el kiosco en Taandil. El hombre no se amedrentó y evitó que le quitaran el dinero de la recaudación. Posteriormente se descompensó y fue trasladado al Hospital. El delincuente, que no pudo ser atrapado, también intentó asaltar una heladería.

Un raid delictivo protagonizado por un solitario delincuente, puso en vilo a varias cuadrículas de las distintas fuerzas policiales, dejó a un comerciante descompensado, pero pese a su intención el ladrón no pudo llevar a cabo los ilícitos en una de las bocas de expendio de Heladería Iglú, situada en avenida España 224, y en el kiosco ubicado en Sarmiento y San Lorenzo.



El delincuente de contextura física delgada, aproximadamente de 30 años, 1,70 metros de estatura, vistiendo un buzo azul con capucha, cuello de color negro con el tapaba parte de su rostro y portando un arma de fuego, intentó alzarse con el dinero de los comercios, pero fracasó en sus intentos.



En el recorrido que venía realizando decidió ingresar y amedrentar al propietario de un kiosco, identificado como Juan Domingo Gil, quien enfrentó al ladrón, pese a que este le mostró un arma, y lo sacó corriendo por calle San Lorenzo escapando entre la oscuridad reinante de la desapacible tarde.



Descompensado



Luego de correr al ladrón y no poder alcanzarlo, sumado a la tensión del momento y sus complicaciones cardiovasculares a Juan Gil se lo pudo observar muy agitado en el interior de su comercio.



Cuarta vez



Para el hombre a cargo del kiosco ubicado en Sarmiento y San Lorenzo fue la cuarta vez que debe atravesar por una situación de estas características, sufriendo con la visita de delincuentes.



Tiempo atrás, en declaraciones periodísticas y tras narrar el tercer asalto asalto sufrido, donde fue amenazado apoyándole un arma de fuego en su cuello, aseveraba que "no tenía ganas de seguir".



La necesidad de seguir trabajando para poder vivir, lo llevó a mantener su comercio abierto. Pasó el tiempo y este jueves nuevamente debió pasar por una angustiosa situación.

Por corresponder jurisdicción el hecho de la Heladería recayó en la comisaría Segunda, mientras que lo acontecido en San Lorenzo y Sarmiento la denuncia se radicará en comisaría Primera.



Fuente:ElEco.com.ar