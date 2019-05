El eseverrismo prepara sus equipos técnicos mostrando un claro indicio de que quiere volver

130567

La ex diputada dijo que no quería Paso como sí lo pretende su jefe, Sergio Massa. ¿Un corrimiento de Schwindt hacia el lavagnismo y un abandono progresivo del massismo?. Profesionales del eseverrismo ya se reúnen para delinear un proyecto de ciudad por si les toca gobernar.



Cacho Fernández

El presidente del bloque "Cuidemos Olavarría", Einar Iguerategui, dio algunos indicios de que la candidatura de José Eseverri ya sería un hecho. No solo admitió que "debería ser candidato", sino que además, adelantó que "estamos conformando los equipos técnicos por si debemos gobernar Olavarría a partir del 10 de diciembre".

En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, Iguerategui también se refirió a ciertos juicios manifestados por Liliana Schwindt al tomar distancia de Sergio Massa y apoyar a Roberto Lavagna, lo que implicaría, por lo tanto, formar parte de un espacio y de una metodología diferente para elegir candidato a presidente.

Efectivamente, la ex diputada nacional del Frente Renovador dejó traslucir muchas cosas cuando señaló que no le gustaban las Paso porque a su juicio no se suele dar eso de que "el que pierde acompaña", dando a entender que las internas son para siempre.

¿Cuál es la posición de Liliana Schwindt o qué es lo que quiere decir cuando apoya a Lavagna por encima de la pretensión de Massa de ser candidato?. La respuesta no parece ser otra que la de la decisión de Schwindt de correrse un poco del massismo e integrarse de lleno al espacio de Alternativa Federal.

"Cuando alguien tiene que tomar decisiones que tengan que ver con lo regional y lo local, hay cuestiones que pesan mucho", dijo Liliana Schwindt, lo que implicó toda una determinación.

