Nuevo incremento en el precio del pan

La suba ronda el 7%

Finalmente se concretó una nueva suba en el precio del kilo de pan con un tope de $75. El último aumento había sido en enero del corriente año. Desde el sector plantearon que volverán a reunirse en unos días, para debatir si se vuelve a incrementar o no.

Este viernes en la Cámara Empresaria, el Centro de Industriales Panaderos (CIPO), llevó a cabo una reunión en la que se dialogó acerca del presente del rubro.

Cabe mencionar que luego de algunos meses, quienes integran el mencionado Centro, determinaron un nuevo incremento en el precio del kilo del pan, el cual ahora pasa a valer entre 70 y 75 pesos. De esta manera la suba rondaría el 7% y pensando en los antecedentes el último aumento se había dado el 17 de enero de este año.

Daniel Ottino, el Presidente del CIPO, argumentó previamente que "muchos me han llamado, están como ansiosos, apurados; otros están asustados y no quieren saber nada. La disyuntiva está porque así no se puede seguir pero otros tienen miedo de quedarse sin clientes; es complicado".

"Hoy la rentabilidad es muy chica, no existe; si uno se pone a analizar el capital que tiene en función de lo que le da pero esto es un negocio, no es caridad ni una ONG. Es un negocio muy sacrificado y si no ganás plata, no te sirve", expresó Ottino.

A su vez manifestó que el precio de los derivados también se ha ido modificando en el último tiempo, debido al aumento en la margarina.

Con este panorama planteado, el referente del CIPO destacó además que van a "esperar unos días" y volverán a reunirse para debatir nuevamente sobre el presente del sector.