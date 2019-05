Fue inaugurado el SUM de la Escuela Nº 49

130570

Este sábado por la mañana se realizó la ceremonia de inauguración, en la cual estuvo presente el intendente Ezequiel Galli, junto a la comunidad educativa del mencionado establecimiento.



En la mañana de este sábado, la comunidad educativa de la Escuela N°49 se reunió en el establecimiento para celebrar el sueño cumplido: el SUM de la institución.

Fue el intendente Ezequiel Galli, junto con Pedro (uno de los alumnos) y la directora María Arouxet, quienes cortaron la cinta y dejaron inaugurada una de las edificaciones emblema de la institución, que marca el resultado de un trabajo conjunto a través de los años.

También participaron del acto el presidente del HCD Bruno Cenizo, la presidenta del Consejo Escolar Maite Salerno, las inspectoras educativas Viviana Mesón y Gabriela González, funcionarios del gabinete municipal, personal de Bomberos Voluntarios, ex directores, ex docentes y ex alumnos, miembros de cooperadora, padres, docentes y alumnos actuales de la Escuela N°49, como así también vecinos de la comunidad.

En relación al acto desarrollado y a los discursos, la directora María Arouxet pronunció que el SUM es "uno de los sueños de la comunidad educativa de la Escuela N° 49, que comenzó a gestarse hace muchos años poniendo ladrillos sobre ladrillos. Todos año tras año trabajaron mancomunadamente".

En su discurso repasó todo el camino recorrido, principalmente por la Cooperadora de la Escuela y agradeció "al gobierno actual, porque se pudo finalizar la obra. Dentro de unos años podrán mirar hacia atrás y sentirse orgullosos de lo que todos juntos pudieron concretar. Pondremos dedicación, esfuerzo y mucho corazón en todo lo que hagamos. Con esta actitud ganaremos todos, los estudiantes principalmente, que son el motor de nuestra tarea educativa".

Además, durante un tramo de la ceremonia, el intendente Ezequiel Galli expresó que "para mí es un orgullo gigante y estoy emocionado por esta inauguración porque trabajamos mucho para la educación pública y ver este SUM colmado de gente, ex alumnos, directores, alumnos. Uno los ve y ellos son el futuro y esto es para ellos. Espero que lo puedan disfrutar, que sea el puntapié para que la escuela siga creciendo y que podamos tener la mejor escuela de Olavarría, esto lo tenemos que hacer entre todos".

Fuente: Prensa municipal.