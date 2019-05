130576

Información General Alberto Nievas, presidente del Parque Industrial de Olavarría, se refirió a la visita del intendente Ezequiel Galli

El nuevo referente del PIO se mostró "ilusionado" con el encuentro que mantuvo con funcionarios del Ejecutivo. Destacó la "buena predisposición" del Intendente y afirmó que se llevará a cabo un "trabajo en conjunto".



La nueva comisión directiva del Parque Industrial de Olavarría, que cuenta con Alberto Nievas como presidente, recibió al intendente Ezequiel Galli , en el marco de un encuentro que sirvió para dar inicio a un trabajo en conjunto entre el PIO y el estado municipal.



Alberto Nievas, flamante presidente de la entidad industrial de Olavarría, se refirió a la visita y al encuentro que se llevó a cabo con Ezequiel Galli y el funcionario Julio Valetutto. "Quedamos muy conformes por el encuentro; fue una visita que nos debíamos desde el momento que ganamos las elecciones pero no la habíamos podido concretar", contó el presidente del PIO.



"Junto al vicepresidente y el secretario del parque nos reunimos con el Director de Desarrollo Económico y el Intendente Municipal; abordamos muchos temas porque hay mucho trabajo por hacer, es que quedaron cosas generales de gestión sin resolver y debemos afrontarlas", comentó Nievas. "Tenemos el visto bueno para trabajar y gestionar en conjunto con el Municipio, algo necesario para no descuidar muchos aspectos del PIO", agregó.



En este sentido, Alberto Nievas comentó que se debe "trabajar sobre algunas ideas y mejoras que tenemos pensadas hace tiempo, todo junto al Municipio". "Hubo una buena respuesta por parte del Intendente y ahora hay que empezar a trabajar de forma concreta; lo que hasta ayer fueron ideas, ahora tienen que estar plasmadas en realidad", afirmó la máxima autoridad de la entidad olavarriense.



Luego, Alberto Nievas destacó la relevancia que tiene la intervención del Municipio en la labor a realizar por los nuevos dirigentes. "Es total la importancia de su presencia para que podamos desarrollarnos. La comisión puede gestionar pero a veces faltan recursos de todo tipo, no sólo económicos, sino otros relacionados a la gestión, en donde se necesita el estado municipal. Sus dependencias nos darán una mano para ordenar y resolver temas inherentes a la cara del parque", explicó.



El crecimiento sostenido del PIO durante las últimas dos décadas le valió la inscripción al Registro Nacional de Parques Industriales, dependiente del Ministerio de Industria nacional. De tal forma, para continuar con este crecimiento "se necesita el aporte del Municipio".



Al mismo tiempo, el presidente del parque industrial se refirió a la relación de dicha entidad con otras instituciones locales. "Vamos a trabajar con otros organismos de formación para capacitar recursos adecuados a las demandas de las empresas; me refiero a recursos humanos, sobre todo. Hay cosas que faltan, falta mucho y hay que empezar a trabajarlas", sostuvo.



Entonces, en cuanto al futuro inmediato y según Alberto Nievas, el Intendente se "mostró predispuesto a trabajar; vio que tenemos un plan que no es descabellado, que se puede cumplir y que es necesario, por otro lado, para las empresas instaladas en el parque en pos de mejorar su competitividad".



"Habrá nuevos encuentros porque se viene un trabajo en conjunto. Nos vamos a reunir las veces que se necesite; ésto es muy dinámico y hablar ahora de futuras reuniones es prematuro, pero la buena respuesta del Ejecutivo nos deja tranquilos", finalizó Alberto Nievas, recientemente a cargo de la presidencia de la entidad industrial local.