La aplicación de Tu Bus tiene varias fallas y "no es aconsejable descargarla"

130601

Información General

Es lo que dijo el subsecretario de Gobierno municipal. Estas cuestiones "serán resueltas por la empresa próximamente", aclaró.



Uno de los aspectos novedosos del nuevo sistema de transporte público que ofrece la empresa Tu Bus es la disponibilidad de una aplicación móvil para celulares con sistema Android. La misma apareció en Play Store durante la semana. Sin embargo, Hilario Galli señaló que tiene fallas y no es recomendable su descarga por parte de los usuarios, ya que no cumple el objetivo de informar.

"No es aconsejable descargarla porque está en modo prueba. Es decir, no está preparada para el usuario porque no informa, sino que confunde", señaló con claridad el funcionario municipal. "Hay varias cuestiones operativas; por ejemplo, los números de las líneas no están identificados por color y hay que modificarlo", afirmó.

A su vez aparecen en agenda otros aspectos operativos referidos "a la educación de los choferes; para que la aplicación identifique el colectivo, el chofer tiene que registrarse en la aplicación cuando se sube al mismo, caso contrario la información que brinda la aplicación será errónea".

Además, la aplicación identifica colectivos que están cerca de una determinada parada, pero no discrimina si está llegando o se está alejando de la misma.

"El usuario, cuando está en una parada, ingresa a la aplicación para ver por donde va el colectivo y no sabe si es el que viene o el que se está yendo. La aplicación toma a los dos por igual". Hilario Galli dejó en claro que "todas éstas cuestiones serán resueltas por la empresa próximamente".