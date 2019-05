Habrá cambios de acuerdo a la demanda de los olavarrienses en el transporte urbano

130602

Hilario Galli, subsecretario de Gobierno, habló con El Popular. "Superamos las expectativas de acuerdo a los mensajes positivos que hemos recibido" dijo al tiempo que pidió "tiempo" y "paciencia" para un funcionamiento pleno del servicio.

"Salió todo muy bien, pero faltan ajustar cuestiones; llevamos una semana de implementación y es muy poco tiempo", declaró Hilario Galli, Subsecretario de gobierno del Municipio, quien sacó conclusiones del nuevo servicio de transporte público urbano a cargo recientemente de la empresa Tu Bus.

El funcionario señaló que el balance es "sumamente positivo", sobre todo por las opiniones y mensajes recibidos por parte de los usuarios olavarrienses. Galli afirmó que las expectativas fueron "altamente cumplidas" pero que, al mismo tiempo, faltan varios detalles a pulir para que el funcionamiento del servicio llegue a su plenitud.

Entonces, para disfrutar del servicio que el Municipio espera, Hilario Galli pidió "paciencia". Es que, según el funcionario, la nueva etapa comenzó con cambios importantes en relación a lo que sucedió en el transporte urbano anterior y "es cuestión de tiempo" para que los mismos se "coordinen de la mejor forma".

Reclamos en estudio

El principal punto crítico que surgió desde el inicio de Tu Bus como encargada del transporte público urbano fue el reclamo que elevó un grupo de vecinos en relación al recorrido de la línea 504. "Vinieron los vecinos y se les explicó que el colectivo llega a la zona de La Rural con una frecuencia de 15 minutos. Pero había un reclamo que consideramos válido, que fue el descubierto de la zona de La Máxima y la Escuela Nº 32. Antes tenían un recorrido que pasaba por el lugar y ahora esa parte no nos quedó bien cubierta", confesó Hilario Galli.

"Me quedé con sus reclamos para luego trabajar sobre ellos; después de una semana me volví a juntar con los mismos vecinos y me contaron que no había sido tan traumático lo que vivieron, pero que seguía pendiente el tema de la Escuela Nº 32 como reclamo genuino", agregó el funcionario municipal.

Entonces, tras una reunión que mantuvo el propio Subsecretario de gobierno con representantes de la Facultad de Ingeniería, se llegó a la conclusión de que "haciendo pequeños cambios en los recorridos de dos líneas cubrimos la zona que quedó pendiente, solucionando el conflicto". Igualmente falta el cierre del proyecto, armado de ordenanza y su envío al HCD "para su aprobación, pero la alternativa está".

