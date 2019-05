"Yo soy una sobreviviente y no me calza el rótulo de víctima"

130615

Columnistas

Dos títulos, nacida y criada en Palermo, Corina Fernández nació nuevamente 9 años atrás. Quien fue el padre de sus hijas le disparó 6 tiros de los cuales 2 están alojados en uno de sus pulmones. El fue condenado a 21 años de prisión pero murió en 2014. Ella se reconstruyó. Hoy acompaña y ayuda a mujeres con historias similares. Y es parte de una asociación que trabaja con hombres violentos.

Claudia Rafael



[email protected]



Corina Fernández es una sobreviviente. Y lo remarca: no le cabe el rótulo de víctima. Es un lugar del que se corrió. Tiene 55 años, es diseñadora gráfica y profesora de inglés y lleva una lucha constante contra el cigarrillo del que va y vuelve. Convive desde hace casi 9 años con dos balas alojadas en un pulmón y su historia generó un fallo judicial ejemplar: Javier Weber, el padre de sus hijas, fue condenado a 21 años de prisión por tentativa de feminicidio después de dispararle en la puerta de la escuela de sus hijas, disfrazado de anciano, seis tiros. Murió en la cárcel en 2014. Por estos días, Corina recorre gran parte del país presentando la película "No me mates", protagonizada por Ana Celentano y Alejo García Pintos, que refleja su historia. Es titular de la ONG Hay una salida, que funciona dentro de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar.

