Amplio triunfo de Schiaretti en Córdoba

Política

El actual mandatario superó el 54,57 % de los votos, seguido por Negri con 17,66, y tercero quedaba el hasta ahora intendente de Córdoba, Ramón Mestre (h).

El gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, logró el domingo la reelección con un amplio triunfo en las elecciones provinciales, donde casi doblaba en votos a sus dos principales opositores, los radicales Mario Negri y Ramón Mestre, mientras el diputado Martín Llaryora ganó en la ciudad capital y logró que el justicialismo vuelva a administrar el municipio después de una década y media.

Schiaretti derrotó con singular amplitud a Negri y Mestre, aprovechando la ruptura de Cambiemos en la provincial, panorama que se repitió a nivel comunal, especialmente en la ciudad de Córdoba.

Computado el 82 % de los votos emitidos -sobre un padrón de casi tres millones de electores habilitados votó el 72 %-, Schiaretti conseguía 54,57 %, mientras Negri (Córdoba Cambia), quien tenía el apoyo del gobierno nacional, llegaba al 17,66, y tercero quedaba el hasta ahora intendente de Córdoba, Ramón Mestre (h) (UCR), con 11,09 %.

Detrás se ubicaban Aurelio García Elorrio ( Encuentro Vecinal Córdoba), con 3,56 y Liliana Olivero (la izquierda del FIT), con 2,51 %. Los principales candidatos pretendieron desnacionalizar las elecciones en la provincia mediterránea y Schiaretti fue uno de los más contundentes cuando al votar exclamó: "Acá en Córdoba los de afuera son de palo".

Schiaretti habló poco antes de las 23 ante sus seguidores en el bunker que montó su partido en un hotel, donde dedicó el triunfo a José Manuel De la Sota, ex gobernador, ex diputado y ex embajador que se mató en un accidente carretero en septiembre del año pasado. También se refirió a De la Sota el electo intendente capitalino.

El vicegobernador electo, Manuel Calvo, y la legisladora Natalia De la Sota -hija del fallecido dirigente- aparecieron varias veces antes de Schiaretti para ir dando a conocer los resultados en todas las jurisdicciones, en medio de un clima de euforia y con el fondo de la música del cuartetero

Juan Carlos "La Mona" Jiménez.

Cuando se llevaba escrutada menos de la mitad de los votos, Negri y Mestre reconocieron el triunfo de Schiaretti. Negri expresó por Twitter su "reconocimiento a @JSchiaretti porque los cordobeses le han dado hoy su respaldo. Aún con mis diferencias, no voy a desconocer el mensaje de las urnas".

"Seguiremos trabajando por una provincia más segura, más justa y defendiendo la calidad institucional", resaltó el legislador.

Y Mestre manifestó sus "felicitaciones a los ganadores de esta elección en la provincia de Córdoba @JSchiaretti y @ManuelCalvoCba", al tiempo que dio un "gracias enorme" a "las candidatas y candidatos que nos representaron en cada una de las listas provinciales y municipales".

Apenas se conoció el triunfo del oficialismo cordobés, desde el PJ comenzaron a ungir a Schiaretti como principal referente del sector no kirchnerista, como por ejemplo lo hizo el senador y precandidato presidencial Miguel Ángel Pichetto.

El legislador sostuvo que a Schiaretti "este triunfo lo consolida como el principal conductor de Alternativa Federal" y agregó que "la construcción de Schiaretti y el peronismo cordobés es amplia, plural, democrática y republicana".Acá en Córdoba los de afuera son de palo".

Otro que se expresó en Twitter fue el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien dijo: "Quiero felicitar a mi amigo Schiaretti por el contundente resultado que obtuvo en las elecciones de hoy. Los cordobeses han reconfirmado de manera indiscutida el apoyo a su gobierno".

El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, felicitó al gobernador y dijo que "el triunfo de Schiaretti es el premio a la capacidad de gestión y el liderazgo político en Córdoba, pero sobre todo el talento de un enorme dirigente nacional".

Y el economista Roberto Lavagna, perfilado como candidato presidencial, se comunicó con el mandatario provincial y señaló con un tuit: "Como hablamos en nuestra conversación telefónica, felicitaciones Juan Schiaretti por el histórico triunfo en la elección de Córdoba. El electorado premió tu seriedad y trabajo. Córdoba es un ejemplo para el País".

Por su parte, Llaryora logró también un triunfo importante en la ciudad de Córdoba, cuyo último intendente alineado con el Justicialismo fue el ex secretario de Comunicaciones menemista Germán Kammerath. (1999-2003), aunque en rigor el último peronista "puro" fue Juan Carlos Ávalos, elegido

en 1973. (Télam)