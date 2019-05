"Si Macri no va a la reelección es porque fracasó"

130663

Política Entrevista con Claudio Jacquelin, columnista político del diario La Nación

El periodista brindó una charla en el Centro Cultural Universitario que logró importante convocatoria. Planteó que en Cambiemos "el dilema" es si Macri debe ser el candidato, que el kirchnerismo es competitivo desde "la dureza" y que Lavagna se fortalece con su "oferta" de un mandato.

Josefina Bargas// [email protected]// @JosefinaB



Claudio Jacquelin prefiere no usar la palabra creer -"porque no creo en nada", dice- y trata de sopesar a los principales candidatos a presidente tanto por su consideración en cada nucleo duro como por su performance ante el electorado general. Es columnista político en el diario La Nación, en lanacion.com y en el canal de televisión LN+, además, es socio fundador del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Estuvo en Olavarría para brindar una charla en el Centro Cultural Universitario de la Unicen que convocó a numerosa y amplia audiencia.



Cedió unos minutos para hablar con EL POPULAR sobre algunos de los temas de esa charla y para analizar la actualidad política de cara a las elecciones presidenciales.



Candidatos y elecciones



-¿Qué pasa con Mauricio Macri, cayó su imagen, será el candidato de Cambiemos?



-Todas las encuestas más serias muestran una caída sostenida y de hecho las mismas que maneja Cambiemos muestran que mientras hubo una recuperación de Vidal y Larreta en los últimos 15 días, no pasa con Macri. En todo caso advierten que dejó de caer, pero no mejora. Hoy es una discusión hacia adentro de Cambiemos si Macri debe ser el candidato. Cuál es el problema: que para que no sea candidato y siga teniendo potencialidad ganadora Cambiemos necesita una arquitectura muy compleja, porque no alcanza con un reemplazo de candidaturas. Si Vidal reemplaza a Macri con la misma arquitectura partidaria o de alianza, sólo va a ser -muy probablemente- la candidata para que no pierda Macri y para que pierda Vidal. Pero difícilmente ganar con esta arquitectura, por eso los radicales piden ampliarla. Cuál es el dilema, que Macri quiere ser y está decidido a ser. Ha consultado a gente acerca de si no sería el momento de bajarse y le responden con el problema de la debilidad en la entraría el gobierno y que lo llevaría puesto, y también al candidato. Y para construir algo diferente el tiempo es poco y la complejidad es mucha.



-¿Se apuró Macri a plantearse como candidato de segundo mandato?



-Me voy a referir a una definición de Carlos Pagni: desde que la Constitución habilitó la reelección obliga al presidente que tiene la potencialidad de ser reelecto a ir o tener alguien que sea como él -caso Cristina- porque sino es un presidente que fracasa. Entonces, si Macri no va es porque fracasó, salvo que hubiera hecho un contrato previo para no ser reelecto. Esto de alguna manera es lo que dice (Roberto) Lavagna, "soy un candidato de un período". Se prepara para decirlo como atractivo, como una oferta interesante: "si ustedes me votan y si ustedes se alían conmigo tienen posibilidades en 4 años porque yo me voy a ir". Pero ese contrato no lo hizo Macri. Y al contrario Macri siempre reforzó la idea de que podía no ser bueno su primer período, porque no lo fue en Boca ni lo fue en la Ciudad. Pero que podía ser bueno el segundo, con lo cual se ató doblemente la soga al cuello.



-Se menciona a Vidal en la candidatura, ¿qué pasaría en la Provincia para Cambiemos sin ella?



-Ese es el principal problema. Por eso algunos lo que dicen es "no hay opción, y no hay nadie confiable para construir una alianza" que pueda ser el candidato ni con el potencial de voto suficiente que pueda enfrentar una candidatura, probablemente arrastrada por Cristina Kirchner. Entonces piensan dentro de Cambiemos, si es Horacio Rodríguez Larreta construido como el candidato de María Eugenia Vidal. Ella lo lleva a pasear por el país, porque es la que tiene el carisma y los votos de la Provincia, para que diga "este es mi candidato", aunque el jefe es Larreta.



-¿El kirchnerismo como se posiciona?



-El kirchnerismo tiene un piso y una dureza de ese piso que ya lo hace competitivo per sé teniendo en cuenta que hoy nadie supera los 30 puntos por mucho. Tienen casi 30 puntos y ese piso es muy duro. Cueste lo que cueste, digan o hagan, no se van a perder. Esos militantes y adherentes coinciden en que ella es su candidata y no les importa que lluevan meteoritos ni que que aparezca en la cruz, porque igualmente la van a votar. Eso le da un potencial enorme.



-¿Qué hizo el libro "Sinceramente"?



-Le dio centralidad, que es lo que siempre ha logrado Cristina. Para el votante duro contra Cristina solo va a reforzar los prejuicios, al votante duro de Cristina solo va a reforzar su adhesión. ¿Qué va a pasar con el votante blando de cualquiera de los dos lados o el indeciso? Probablemente nada, porque la decisión terminará tomándola y es muy probable -como dicen casi todos los analistas- que esta elección se defina "por lo que no quiero" y no por "lo que quiero". Además, salvo que se consolide algo diferente que no vemos hoy, van a ser tres opciones que son las mismas de 2015.



-En cuanto a los blandos e indecisos. ¿quién logra hablar con el otro?



-Nadie interpela a nadie que esté fuera de la pecera. Todos están pescando en su pecera y todos tratan de que nadie se las rompa, porque es principal riesgo que tienen. La expectativa hoy es crecer porque los hechos hablan de que "no quiero tanto al otro", y porque el otro es, como decía Borges del peronismo, "tiene demasiado pasado por delante". El problema es que todos hoy tienen demasiado pasado por delante y ese pasado, salvo quienes distinguen mucho porque son adherentes o militantes, es poco atractivo para todos.





Importante convocatoria



Claudio Jacquelin, brindó ayer por la mañana una charla con eje en el periodismo y el contexto político y social que logró importante convocatoria en el Centro Cultural Universitario de la Unicen.



Frente a un grupo variado de asistentes, el columnista político expuso sobre "el periodismo político en tiempos de crisis de medios, auge de redes y grietas".



La propuesta estuvo destinada a estudiantes de las carreras de periodismo y comunicación social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen, coordinadora del encuentro en conjunto con el concejal Germán Aramburu -también precandidato a intendente-; y abierta al público en general.



Con un muy buen marco de público, variado y con la asistencia de referentes políticos como los concejales Eduardo Rodríguez y Einar Iguerategui, autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales y el ex intendente José Eseverri, se colmó una de las salas de la sede ubicada en el barrio Pueblo Nuevo.