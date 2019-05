CFK participó del Congreso del PJ y la conformación del "Frente Patriótico"

130700

14.05 | Política

El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, confirmó este martes que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner adelantó que construirá un polo opositor denominado "Frente Patriótico" antes de fines de mayo.

En conferencia de prensa tras el encuentro que la Comisión de Acción Política del PJ mantuvo con la senadora nacional, José Luis Gioja -el presidente del PJ- aseguró que CFK "va a tener un rol más que trascendente en la construcción del frente opositor", al que denominó, como ya lo había hecho ella antes,

El diputado nacional por La Rioja indicó que la ex presidenta se mostró abierta a convocar a ese frente opositor "a Sergio Massa y a todos los compañeros que están en la misma situación de él. Necesitamos de esa unidad". Además, indicó que "no sé si Cristina va a ser o no candidata, pero va a tener un rol central" en el armado.

"Hay que unir lo que más podamos al peronismo y a la oposición para democráticamente dar la batalla y derrotar a este Gobierno", señaló.

Gioja indicó que el futuro frente electoral tendrá como socios a los partidos que actualmente integran Unidad Ciudadana, el PJ, Libres del Sur, Partido Intransigente y la agrupación que conduce el líder gremial Hugo Moyano.

"Vamos a empezar con el armado del frente. Este partido va a ser el frente patriótico opositor y hay que hacerlo antes que termine mayo", adelantó. Sobre la reunión, señaló que la expresidenta "no dejó tema sin tocar. Coincidencia que tuvimos con el análisis que hace CFK de la realidad argentina".



Fuente: (DIB)