Nuestro Sueño, vecinos de Loma Negra piden terrenos para construir viviendas

130705

14.05 | Información General Se autoconvocaron hace más de un año y ya son unas 60 familias

Marisol Schuft, Gisela Rivero y Miguel Falcón contaron sobre la formación del grupo y sus esperanzas. Destacaron la aprobación de un proyecto con su reclamo en el Concejo Deliberante: pidieron ser considerados potenciales destinatarios de lotes.

"Empezamos como grupo porque hay familias que están alquilando, que se les complica y es una necesidad. Yo estoy más que nada por mis hijos, y por todo el grupo para conseguir terrenos para construir casas. Hace ya un año y pico que estamos. Formamos el grupo y venimos peleando" relató Marisol Schuft, referente del grupo Nuestro Sueño formado por vecinos de Loma Negra que buscan llegar a tener una vivienda propia.



Junto a varios integrantes del grupo estuvieron en la última sesión del Concejo Deliberante donde se aprobó una solicitud que impulsaron en 2018 para que el Ejecutivo los considere potenciales beneficiarios de lotes a urbanizar en la localidad. Celebraron la aprobación de la iniciativa y, además, de una ordenanza que dispone que terrenos ubicados en inmediaciones del Club Independiente pasen a formar parte de un programa denominado "Lotes con servicios" para, en el futuro, convertilos en un barrio.



Marisol Schuft, Gisela Rivero y Miguel Falcón hablaron sobre la formación del grupo y el deseo de acceder a una vivienda propia.





"Los vecinos nos convocamos por la simple razón de que el alquiler no lo podés pagar. Hay familias con hijos, madres solteras" describió Falcón sobre la integración de Nuestro Sueño y agregó que en Loma Negra "hay muchos terrenos y casas desocupadas" que pueden potencialmente destinarse a vecinos que no tienen casa propia. "Por eso nos convocamos los vecinos, para luchar" subrayó.



Marisol Schuft apuntó al crecimiento del grupo: "primero éramos 5, después 15 y ahora son casi 60 familias que están autoconvocadas". Gisela Rivero señaló la diversidad de las familias que componen Nuestro Sueño en cuanto a edades y a cantidad de miembros por familia. "Abrimos a todas las personas que quieran llegar al sueño, no pusimos límites" dijo.



Falcón agregó que esperan las definiciones en torno a los lotes que la Intendencia dispuso para urbanizar ya que desconocen cuál es el proyecto. Desde el grupo, se plantean tanto la autoconstrucción, como la compra de unidades terminadas, así como la adquisición de lotes. "Todavía no tenemos nada en la mano" indicó Miguel.



A su vez, contaron que mantuvieron una reunión con el director de Regularización Dominial del Municipio, Martín Endere, "pero nos dijo que no hay nada", informó Schuft.



En tanto, Gisela reconoció especialmente la tarea de la referente del grupo, Marisol, al comentar que "tiene vivienda propia y es la que más lucha por todos los vecinos. Cabe destacarlo. Es quien está siempre pendiente, llamando, molestando, se mueve para todos lados. Gracias a ella que nos incentiva para seguir adelante porque a veces se dan las reuniones, tuvimos reunión con Endere, en la cual las respuestas fueron negativas. Y uno se bajonea, pero ella siempre nos alienta a seguir".



"Potenciales destinatarios"



La resolución aprobada en la sesión legislativa del jueves fue presentada por el grupo y contó con el apoyo del concejal Eduardo Rodríguez (Foro Olavarría). En esa normativa se pide al Ejecutivo local que incluya a las familias del Grupo de Vecinos Autoconvocados Nuestro Sueño de Loma Negra como potenciales destinatarios de lotes para la construcción de vivienda única. Se apunta a los terrenos que pasaron a formar parte del programa "Lotes con servicio" de la Ley de Hábitat.



"Fue una alegría porque ya entró y en noviembre había ingresado el proyecto. Hoy se resolvió y nos dieron la aprobación" celebró Schuft tras la votación por unanimidad de los concejales. "Tuvimos el apoyo de los concejales Rodríguez y (Federico) Aguilera que nos ayudaron, ahora hay que esperar" añadió.



En tanto, Falcón tuvo en cuenta que "son 30 lotes" los que se dispondrán en el marco de la ordenanza aprobada también en la misma sesión. Contrastó que esa cifra con la demanda de 60 familias y apuntó a la necesidad de dar respuesta a todos los vecinos.



El debate legislativo incluyó varios puntos aunque sobre el final, desde el eseverrismo cuestionaron "la demora" que el Ejecutivo mantiene para el tratamiento de estos temas y ejemplificaron con el caso de los terrenos donados por la empresa Eta de Sierras Bayas. Desde el oficialismo, respondieron con señalamientos tanto al propio Concejo como a la Provincia.



Más allá de esa discusión, los vecinos celebraron en el recinto del Concejo la aprobación de los proyectos y subrayaron que se sostienen las reuniones en Loma Negra para concretar su sueño: tener una casa propia.