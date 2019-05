La CGT anunció un paro de 24 horas para el 29 de mayo

130711

14.05 | Política

El Consejo Directivo de la CGT anunció un paro total de 24 horas para el próximo miércoles 29 de mayo, en rechazo a la política económica del Gobierno nacional.

La medida de fuerza fue anunciada por Héctor Daer y Carlos Acuña, los dos integrantes del triunvirato que continúan en su cargo, quienes sostuvieron que se trata de un "paro total de actividades", que no tiene marcha atrás.En conferencia de prensa, Daer sostuvo que el paro "es en reclamo de que se modifique esta aceleración de la decadencia de la economía de nuestros hogares y lograr un país que tenga inclusión para todos sus habitantes". Por su parte, Acuña agregó que "es en la solidaridad con lo que está sucediendo en el país Hoy no hay sector que se salve".La medida de fuerza, que había sido insinuada en los últimos días, se definió tras una reunión del Consejo Directivo de la CGT realizado esta tarde en la sede Azopardo de Capital Federal. El paro incluye a los gremios del transporte, lo que hace prever que la medida tendrá un alto impacto.Daer y Acuña indicaron que el paro fue definido tras "un extenso análisis de la situación económico-social y política y de las últimas gestiones realizadas".Daer amplió por su parte que la situación económico-social afecta de manera "grave" a "los trabajadores y a las economías regionales", por lo que exigió "el cambio del modelo y de las estrategias económicas oficiales" para reactivar el país.El sindicalista negó que la decisión de la central obrera haya sido adoptada luego del encuentro de la víspera con los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la sede del gremio de la construcción (Uocra) y señaló que esa reunión "no fue vinculante de la determinación decidida hoy por consenso gremial".Este lunes, los dirigentes de la central obrera se reunieron con Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne, los integrantes de la misión del FMI que está de visita en la Argentina.La CGT realizó cinco paros generales contra la administración de Mauricio Macri. El viernes, el Ejecutivo dispuso un desembolso millonario para las obras sociales sindicales, con el objetivo de aplacar la medida.En efecto, el Gobierno decidió librar unos $ 4.500 millones hasta fin de 2019 para engrosar el Régimen de Compensación, que cubre los costos de tratamientos extraordinarios. A través de la resolución 373/19, publicada en el Boletín Oficial este lunes, previo a la reunión de la CGT, la Superintendencia de Servicios de Salud se comprometió a girar 500 millones de pesos en los primeros 10 días hábiles de cada mes a partir de mayo. El primer mes contará con un "retroactivo" por abril, por lo que el monto se elevará a $ 1.000 millones. (DIB)