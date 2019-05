Frutas y verduras: las compras se hacen por unidad, "ya nadie compra el kilo"

130735

15.05 Las fuentes consultadas por este Diario confirmaron que la actividad está en una etapa de 'poco movimiento'

Más allá de la estación, las verdulerías locales confirmaron que "están viviendo un panorama complejo". El bajo consumo afecta al rubro y los gastos comerciales son mayores. Podrían llegar aumentos en productos específicos.

El bajo consumo afectó a diferentes mercados, con las fruterías y verdulerías como uno de ellos. Las ventas en los comercios locales se vieron reducidas por el momento que está viviendo la economía y los verduleros hablaron de "un panorama complejo".



Como sucede en una gran cantidad de rubros, las verdulerías olavarrienses están viviendo un proceso de 'excesiva' tranquilidad, con ventas que fueron cayendo con el correr de los meses y gastos de mantenimiento comercial que, por lo contrario, fueron incrementando. Estas situaciones pusieron a los dueños de los comercios entre la espada y la pared, sacando números hasta el último día del mes y atravesando la situación "como se puede".



"Las ventas se redujeron en un 15 por ciento, mínimo, en mi caso; hago la misma caja que hacía hace seis u ocho meses pero los valores no son los mismos; es que aumentó todo lo que refiere a la vida de las personas y la plata alcanza muchísimo menos, nosotros lo sentimos", comentó Eduardo Maldonado desde su comercio. "Como cualquier rubro, las ventas bajaron", lamentaron desde otra verdulería.



En lo que respecta a precios, las fuentes consultadas por El Popular confirmaron la ausencia de variantes en el último tiempo, al menos en lo relacionado a la producción local y provincial. "Lo que se produce por la zona no aumenta hace mucho; así y todo las ventas están en caída por el bajo poder adquisitivo de la gente", señaló un verdulero local. "Los productos de provincia mantienen hace un tiempo los precios, por ejemplo la papa de primera necesidad sigue igual", agregó.



Sin embargo, la variación de los precios puede venir en el período que viene, respondiendo estrictamente a cuestiones de estación. "Llega el invierno y productos del norte de nuestro país como tomate, berenjena, pepino, zapallito, entre otros, los cuales lo hacen con aumentos por lo que vale su traslado; pero es por un factor climático", informó otro testimonio.



La preocupación de los testimonios tiene que ver con lo mencionado: más allá de la estabilidad de los precios, las ventas se redujeron. Según los mismos, el bajo poder adquisitivo que provocó el bajo consumo es un factor fundamental para explicar el presente que atraviesan las diferentes verdulerías olavarrienses.



"Hoy por hoy, la fruta y verdura no es cara; imaginate tengo 20 pesos el atado de acelga, un valor que no existe, son diez caramelos; y con la fruta pasa igual, ni hablar si se compara con la carne; pero igual estamos en baja", detalló Eduardo Maldonado. "Los precios de las frutas y verduras varían por temporada, cuando escasea algo aumenta", agregó el verdulero Nicolás Arévalo.



Punto critico



Uno de los puntos más criticados por las fuentes consultadas por este Diario fue la suba de los gastos mensuales que afrontan los comerciantes para mantener su negocio. Las tarifas de los servicios, los impuestos y el valor del alquiler, entre otros, se convirtieron en varios "dolores de cabeza" para los dueños de las fruterías y verdulerías.



"Las facturas son enormes, los alquileres te lo aumentan cada seis meses, no es fácil la situación pero tratamos de buscarle la vuelta a todo y en todo sentido. Hay que remarla, y a veces lo hacemos en un río de dulce de leche", sostuvo Eduardo Maldonado. Nicolás Arévalo, otro verdulero local, fue en la misma línea y lamentó que "los gastos del comercio aumentaron en un 100 por ciento o más, tomando en cuenta impuestos, contador, alquiler, luz, entre otros".



En este sentido, los testimonios dejaron una cuota de "preocupación" por los gastos cada vez más altos y no correspondientes con las ventas, las cuales están en una tendencia completamente invertida y golpeadas.



Cambios en las compras



El presente condujo a cambios en lo que refieren a las costumbres de compra para los consumidores de frutas y verduras. La "falta de dinero" produjo que los consumidores hagan sus gastos de forma diaria, es decir, para el "día a día", dejando atrás compras semanales o la "compra de los lunes" para contar con frutas y verduras en la heladera durante toda la semana.



"La gente se lleva lo diario, no se hacen más compras para la semana", sostuvo un verdulero. Fernando Kolep, empleado de otro comercio, también dio su punto de vista. "La gente gasta 100 pesos en cada compra, aproximadamente, y hay contados pedidos grandes; ésto es un cambio en relación a lo que sucedía antes, cuando el cliente venía y compraba el producto por kilo" , afirmó.



"Ahora los productos se venden por unidad porque la gente se administra para el día y no para tener", agregó.