Dirigentes locales se reunieron con Roberto Lavagna en Bolívar

Política

Referentes seccionales aprovechan una visita de Lavagna para hablar del armado de la Séptima. "Evito caer en alguno de los dos extremos de la grieta", el posible candidato a presidente de la Nación.



Roberto Lavagna se encuentra de visita en Bolívar en el marco de la recorrida que emprenderá por el interior de la provincia de Buenos Aires en el armado de su espacio #Consenso19.



El miércoles por la mañana visitó la Sociedad Rural de la ciudad y por la tarde asistió al Centro Universitario Regional de Bolívar, en donde brindó una conferencia bajo la consigna "Consenso para el Crecimiento y el Desarrollo Argentino".

Aprovechando la visita, un grupo de dirigentes peronistas y pan-peronistas se reunieron el miércoles por la noche para avanzar en el armado de Alternativa Federal en la Séptima Sección Electoral.





La visita no fue programada con este fin sino que el economista fue invitado por un encuentro de cabañeros de Aberdeen Angus que se va a realizar en la ciudad de Marcelo Tinelli. De Olavarría estuvieron presentes Einar Iguerategui, Liliana Schwindt, Eva Cura, Daniel Demelli, Telma Cazot y Alberto Lestelle.



Entre los convocantes están Eduardo "Bali" Bucca y el sempiterno hombre fuerte de la Séptima, Isidoro Laso, quien participó últimamente del gobierno provincial de Daniel Scioli.

En declaraciones con medios locales, Lavagna se pronunció acerca de la cumbre del PJ celebrada el último martes. "Evito caer en alguno de los dos extremos de la grieta. Hay algo que nos ha hecho muy mal a los argentinos estos últimos años y son esos dos extremos con visiones muy encontradas sobre el país y sobre el mundo. Cuando gobernaron, unos antes y otros ahora, los resultados han sido un fracaso", remarcó.



Sobre el futuro del país, manifestó que "Argentina tiene todo para salir y volver a crecer con inclusión social. No me preguntes cuándo. Eso depende de que seamos capaces de comprender que no vale la pena seguir por el camino que venimos transitando hace unos cuantos años".



El líder de Consenso 19 se encuentra acompañado por Eduardo Bali Bucca, actual diputado nacional y ex intendente de Bolívar, Florencia Casamiquela y Liliana Schwindt.



Este jueves, el equipo de Lavagna tendrá un encuentro con productores porcinos para interiorizarse sobre las problemáticas para la producción de carne de cerdo.