En el Paseo Mendía, Artes Visuales reclama por la sede propia

130814

Información General

Miembros de la comunidad educativa hacen visible su preocupación en pleno centro de la ciudad. Se concentraron pasadas las 10 frente al Municipio.



Integrantes de la Escuela de Artes Visuales se convocaron este viernes a mañana, en el Paseo Jesús Mendía para reclamar el edificio propio. Se trata de la primera intervención comunitaria del año que realizan para poner en valor que llevan 30 años de artes sin techo.



La situación no es nueva pero el reclamo reaparece frente a la inacción. Es que a fin de año hubo un pedido de prórroga hasta el 31 de diciembre, que fue concedido y de este modo, la Escuela de Artes Visuales "Miguel Galgano" inició el ciclo lectivo 2019 en la ex sede del AMCO, ubicada en Coronel Suárez y Pringles. Con una matrícula que promedia los 200 alumnos comenzó la cursada en la institución mientras aguardan novedades respecto de algunas opciones edilicias que se barajaron durante 2018 para mudar sus carreras.





El expediente para definir la futura sede de la escuela hoy tiene destino incierto. Estuvo meses en La Plata y en su momento se barajaron dos posibles sedes: el ex Banco Olavarría y otro inmueble, cuya ubicación no trascendió pero que, a criterio del Consejo Escolar, reunía las condiciones para alojar a la escuela de artes. En ese momento, se analizaba que la Provincia se haría cargo del alquiler y que el Municipio, en caso de ser necesario, realizaría las refacciones. En los planes incluso estaba la idea de crear un centro cultural, además de dar clases.



El trámite fue gestionado en 2018 por el Consejo Escolar, con el proyecto del edificio. Los detalles de las propuestas fueron expuestos por las autoridades locales y la opción que se había manejado con anterioridad, al menos oficialmente, correspondía al inmueble de la ex mueblería Zamora, ubicado en la avenida Colón, a metros de la avenida Pringles. Dicha propuesta no prosperó porque se determinó que el techo era de fibrocemento y en su composición tenía amianto y la Provincia no alquila edificios que contengan dicho material porque está prohibido.



La necesidad de mudarse surgió luego de que Coopelectric, actual propiestaria de la ex sede del AMCO, informara su decisión de no renovar el contrato de alquiler, que vencía en abril de 2019, con intenciones de recuperarlo para uso propio.



En el medio, hubo tratativas y gestiones que no llegaron a buen puerto hasta que en noviembre de 2018 ingresó a Coopelectric un pedido de extensión del contrato más allá de abril, por otros ocho meses. El Consejo de Administración lo trató y resolvió dar lugar a esa prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019.



La solución definitiva sería tener un edificio propio, está claro. "Eso sería perfecto, porque tenemos el terreno" en el barrio Luján, en inmediaciones del club El Fortín y "de esa manera no dependeríamos de ir alquilando. La idea era compartir ese lote con la Escuela de Estética", señalaba a fines de 2018 el director de Artes Visuales, Fabián Iglesias.



Desde el Municipio, fue el Intendente Ezequiel Galli quien aclaró que "dependemos de la decisión que tome la Provincia pero con la situación crítica en las escuelas de techos, baños e instalaciones de electricidad hoy Artes Visuales no es la prioridad en el Fondo Educativo", aclaraba a mediados de diciembre.



En ese momento, el jefe comunal explicó que "construir un edificio de cero para la Escuela de Artes Visuales es una obra que prácticamente nos llevaría el 50% del Fondo Educativo y tendríamos que dejar de arreglar baños en estado deplorable en las escuelas primarias y secundarias. Hasta que no terminemos este plan de recuperación de las escuelas no va a ser prioridad" pero "pondremos todo a disposición con la Provincia" para resolver el tema sede.



En la Escuela de Artes Visuales se dicta el Profesorado en Artes Visuales y la carrera de Diseño Gráfico en Artes Visuales.Actualmente funcionan en el inmueble de Pringles 2590.





Hoy por hoy no habría ningún edificio en vista y lo único concreto es la extensión del contrato de alquiler por parte de Coopelectric hasta fin de año. No hay otra señal ni información sobre la continuidad del trámite.



Por eso, se reinstala la incertidumbre en la comunidad educativa y luego de una asamblea convocada por el Centro de Estudiantes y se decidió impulsar un plan de lucha que contempla, entre otras acciones, el reclamo público de este viernes frente al Municipio.



La idea es que no sea un reclamo aislado sino que tenga cierta periodicidad con clases públicas en diferentes puntos de la ciudad para que la comunidad compruebe que Artes Visuales pretende visibilizar su reclamo sin sin suspensión de tareas sino con clases en abiertas donde se exponga lo que hace la escuela y se informe cuáles son sus necesidades.