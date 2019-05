Ley de "amas de casa": plantean que "quienes ya están jubilados, no van a ser objetados"

130825

Política El abogado Eduardo Braunschweig analizó los alcances del fin de la prórroga de la moratoria

Estaba prevista para hombres y mujeres pero a partir de la modificación mediante la ley de "reparación histórica" sólo alcanza a las mujeres. Su final estaría previsto en el acuerdo con el FMI. Sin embargo, el gobierno analiza prorrogarla hasta diciembre.



Con el objetivo de llevar tranquilidad a los potenciales afectados por el final de la prórroga de la ley nacional 24.746, comúnmente conocida como "de amas de casa", el abogado Eduardo Braunschweig, especialista en derecho previsional, explicó los alcances de los anuncios efectuados desde el gobierno nacional sobre el final de la prórroga de dicha legislación.

El profesional subrayó que quienes ya se acogieron a esa ley no perderán los beneficios ya obtenidos. En ese sentido, destacó que se origina a mediados de la década del 90 y fue modificada en 2016, a través de la mal llamada ley de "reparación histórica". Los cambios efectuados incidieron para que desde ese año "sólo puedan acogerse mujeres", cuando hasta ese momento era indistinto.



Entrevistado en el programa "Un Cacho de mañana", que se emite por FM 98.1 (Pop), señaló que existe cierta incertidumbre al respecto, debido a la potestad del gobierno de prolongarla nuevamente "por un decreto o una ley", algo que no suena descabellado en vistas del año electoral.



El abogado expuso que la incertidumbre generada podría propiciar una nueva prolongación por parte del gobierno nacional, en vistas de que hasta el momento lograron jubilarse por esa vía alrededor de "4 millones de personas". Aunque esa posibilidad estaría supeditada a los alcances del acuerdo económico con el FMI y las prerrogativas de la entidad bancaria.



Braunschweig estableció que la ley 24.476 estuvo vigente por más de 20 años, aunque fue rectificada con la de "reparación histórica". Se trata de "una ley nacional de moratoria que nació por allá por el año 1995 y tiene una extensión hasta el 23 de julio de este año. Este cambio fue a partir de la reforma del año 2016, que este gobierno extendió por 3 años más, pero indefectiblemente todo indica que no va a ser renovada".



"Tranquilidad"



Pese a confirmar que "alcanzaba obviamente a las jubilaciones de amas de casa", el profesional manifestó su afán de "entregarle a la gente la entera tranquilidad de que quien adquirió el derecho por esa modalidad y por esa moratoria, quienes ya están jubilados, en absoluto van a ser objetados".



Los cambios efectuados 3 años atrás incidieron en restricciones, ya que "en 2016 fue reformada porque antes en esta ley de moratoria se incluía tanto a hombres como a mujeres. Pero a partir de 2016 y hasta ahora, solo pueden acoger mujeres a esta moratoria", diferenció.



De todas maneras, reconoció que fue efectiva para cumplir con el objetivo propuesto: "Lo que sucede es que, lógicamente, era mucha la gente que se jubiló por esta moratoria; estamos hablando de alrededor de 4 millones de jubilados".



Así, apuntó a las dudas generadas luego que se difundiera la finalización de la prórroga, prevista para el 23 de julio próximo, y desde ese punto de vista, lo consideró como "un tema que inquieta desde el punto de vista que hay gente que está jubilada por esta moratoria y muchas veces o no se difunde o no se entiende bien cuál es la idea y entonces se plantean este tipo de cuestiones que existe el temor de 'estoy jubilado por la moratoria y a ver si me la sacan' ". De todas maneras, para evitar nuevos malentendidos recordó que "esto es una jubilación y no una prestación".



Frente a la proximidad de la fecha establecida y con la caída de Cambiemos en las encuestas en un año electoral, el abogado dudó del fin de la prórroga, ya que "todavía no llegó el 23 de julio y es probable que se prorrogue desde el Ejecutivo".



Sin embargo, en la cuestión influyen otros intereses porque "no se sabe si el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba intentando plantear que no continúen las moratorias pero en definitiva es una definición del gobierno si la va continuar o no, ya sea por un decreto o por una ley".