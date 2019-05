"Alrededor del 40% de los nacimientos se dan por cesárea en Olavarría"

130829

Información General Carla Andres, doula y pericultora, reflexiona sobre el parto respetado

Cuatro de cada diez nacimientos locales son por cesárea cuando la Organización Mundial de la Salud plantea un 15% como índice aceptable. "No estamos en contra" pero "tiene que tener una justificación médica", advierte la especialista. Y desde ese lugar pone en valor los derechos de las mujeres, la necesidad de acceder a la información y la necesidad de que haya otra escucha al momento de parir.

Derecho a elegir cómo parir

En diálogo con "Mejor de Mañana" que se emite por 98POP de EL POPULAR Medios, Clara Andrés explicó que la Semana Mundial del Parto Respetado se celebra desde 2004 con el objetivo de "dar visibilidad frente a una situación que vivimos las mujeres en el momento de nuestro embarazo, el nacimiento y el posparto para poder recuperar nuestro organismo, que nos merecemos porque somos justamente las que ponemos el cuerpo, la vida y la vida de nuestros hijos en ese momento trascendental de ser madre".



La propuesta de esta semana es generar espacios de debate y concientización poniendo en valor "los derechos que tenemos en el momento de gestación, nacimiento y parto y los derechos de nuestros hijos y de las personas que nos están acompañando para poder visibilizar y dar lugar a que se cumplan nuestros derechos, que seamos escuchadas, respetadas y poner un freno a las situaciones de violencia obstétrica que, lamentablemente, son moneda corriente".



-¿Cuáles son esas situaciones de violencia obstétrica?



Están enmarcadas dentro de la llamada Ley de Parto Humanizado que es la 25929, donde las mujeres no reciben información válida y confiable. La mujer no es escuchada en sus preguntas, se la olvida, de la obliga a estar sola, a no estar acompañada al momento de la internación o el nacimiento del bebé. No se le permite hacer movimientos, elegir en qué posicion quiere parir, traer a esta vida a su propio hijo. Se la asusta con situaciones médicas justamemte porque las mujeres no somos médicas y no conocemos. Hay situaciones dentro del quirófano o los días previos al parto donde nos plantean, por ejemplo, por qué vamos a arriesgarnos al parto natural, que es doloroso y quedás lastimada y que mejor programamos una cesárea, minimizando la intervención quirúrgica mayor. Acá en olavarria la mujer tiene un bebé por cesárea y al día siguiente le dan el alta para liberar esa cama.



Números que hablan



-¿El porcentaje de cesáreas es importante con respecto a la totalidad de partos en Olavarría?



En Olavarría aproximadamente el 40% de los nacimientos se da por cesárea cuando la OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que hasta un 15% es un nivel aceptable porque las mujeres no tenemos grandes dificultades fisiológicas para partir. Pero las lecturas de estudios que se realizan suelen ser bastante engañosas. Hay muchos mitos como que después de semana 40 no puede nacer el bebé cuando sabemos que hasta la semana 43 nacen bebés sin problemas de salud, solo hay que hacer controles tranquilos, confiando en que ése bebé sabe cuándo nacer.



Ese 40% de cesáreas es mucho mayor en institutos privados que en instituciones públicas. Lamentablemente muchos profesionales consideran la cesárea por cuestión de agenda y a veces la hacen en semana 37 de gestación y luego los bebés nacen con problemas respiratorios y tienen que estar en neonatología.



Hay un circuito de mercantilización de la salud y de mercantilización del nacimiento y ahí tenemos puesta la mirada para reflexionar qué queremos para nosotras en el rol de madres, cómo darle la bienvenida a nuestros hijos en este mundo con el rol protagónico de las personas que nos están acompañando en este momento trascendental de nuestras vidas y por eso es este espacio de reflexión. Hay experiencias positivas, en Olavarría hay nacimientos respetados. Lamentablemente no por mayoria pero sí testimonios para poder mirarnos. Y no seguir la tradicion familiar y buscar otros profesionales.