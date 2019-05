Alberto Fernández: "Vamos a trabajar para sacar a Argentina de la postración"

130879

Política

El precandidato a presidente de Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, prometió hoy "sacar a la Argentina de la postración", en sus primeros mensajes tras conocerse su precandidatura a presidente por Unidad Ciudadana.

El exjefe de Gabinete contó que la senadora nacional y ahora compañera de fórmula, Cristina Kirchner, le ofreció la postulación el miércoles pasado.



"Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento", declaró a radio Rock & pop. Además, aseguró que tras el anuncio de la expresidenta, "me llamaron todos, desde Tinelli en adelante".



En su cuenta de Twitter, en tanto, replicó y agradeció los mensajes de apoyo que le llegan de las principales figuras políticas del peronismo, entre ellos a varios gobernadores.



"Todos juntos vamos a trabajar para sacar a Argentina de la postración", dijo al agradecer el acompañamiento del tucumano Juan Manzur. En tanto, le dijo a Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que es "una enorme alegría de poder trabajar juntos para devolverle la dignidad a los millones de argentinos y argentinas que este gobierno ha sumido en la marginalidad y la pobreza".



Finalmente, a Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, le manifestó que "ahora es con todos y todas. Juntos vamos a devolverle el trabajo a los que lo han perdido y vamos a evitar que se deteriore la calidad del empleo".



El anuncio de la candidatura del exjefe de Gabinete fue publicado esta mañana por CFK en su cuenta de Twitter, en el que además, comunicó que ella será la fórmula a vicepresidente. "Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula a presidente que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las PASO", dice la exmandataria en la grabación. (DIB)