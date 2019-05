La Escuela de Artes Visuales continuaría en su sede actual

130908

Información General

En el marco con una entrevista exclusiva con este Diario, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida del Municipio dijo que "hemos hablado con los dueños y en ese espacio van a poder quedar, no los van a sacar".

Luego de la primera protesta del año que la Escuela de Artes Visuales llevó adelante en reclamo por un edificio propio, EL POPULAR pudo saber que la institución continuaría funcionando en la actual sede que pertenece a Coopelectric y que alquila desde hace años.

Así lo confirmó a este Diario el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani en una entrevista exclusiva con este medio.

El funcionario aseguró que la Escuela podrá seguir funcionando donde está y que, en caso de que no sea así, se buscará otro edificio acorde a las necesidades, pero "no se van a quedar en la calle. Nosotros hemos intervenido como municipio, hemos hablado con los dueños y en ese espacio van a poder quedar, no los van a sacar. No es un espacio propio, pero también en Olavarría hay más de 20 edificios que no son propios y la Provincia los alquila. Va a haber una continuidad, nosotros hemos hablado con los dueños, ellos entienden la situación y ya nos aseguraron que vamos a continuar".

El titular del área de Desarrollo Humano y Calidad de Vida dijo que hoy las prioridades están puestas en mejorar la infraestructura de las escuelas y aseguró que si Artes Visuales no continuara en su actual sede "el día que se corte ese alquiler, se buscará y alquilará un nuevo espacio. El Municipio va a gestionar con la Provincia esta situación. Van a tener un espacio, pero que se queden tranquilos que ese lugar lo van a tener sin ningún problema".