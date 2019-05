"Hay muy poca sensibilidad y afinidad con el que no tiene"

130939

Información General Versiones cruzadas y una familia ayudada por la ciudad

El incendio de una vivienda ubicada en Necochea y calle 152 provocó importantes pérdidas a sus ocupantes. Desde Desarrollo Social afirman que ayudan a las víctimas, pero una familiar contradice los dichos oficiales. Agradece la ayuda comunitaria.

El incendio fue el martes. Adentro de esa casa de Necochea y 152 que se encendía, vivían dos personas de más de 70 años, solos. Se estaban bañando y se calefaccionaban con una garrafa que explotó y los dejó con pérdidas casi totales de su hogar y de lo que tenían dentro. Desde ese momento comenzó la odisea para la familia. Uno no sabe lo que tiene que hacer cuando pierde todo, ¿dirigirse al Municipio? ¿a Bomberos? ¿esperar a que alguien se acerque? La familia fue visitada por gente del Municipio horas después del incidente. Les dieron una cama, un colchón y una frazada de dos plazas, "hasta ese momento hablaron con la familia", aseguró Mariana Rosell, nieta de los damnificados. Y desde ese instante comenzó el "teléfono descompuesto".



Desde Mejor de Mañana que se emite por 98 Pop (radio de El Popular Medios) se solicitó a la encargada de Desarrollo Social que brinde información respecto de la ayuda que estaban brindando a este matrimonio. Según informaron, estaban realizando la cotización del techo y habían solicitado una escritura de la casa. La familia desmiente que se hayan comunicado con ellos.



Desde Desarrollo Social también se informó que estaban acompañados por una asistente social u operadora de calle llamada "María Isabel" y eso "lo desmiento rotundamente porque nadie fue siquiera a hablar con los abuelos", dijo Mariana y comentó que en la actualidad se encuentran en la casa de un yerno que les brindó su hogar para pasar estos días.



Entre las diferentes versiones del Estado que asegura "nos estamos ocupando" y la familia que dice no haber tenido contacto con ninguna persona del área Social, hay dos personas que quieren volver a su casa de modo urgente, con sus animales.



Burocracia



Se perdió mucho mobiliario, ropa, y elementos personales. Desde Bomberos le solicitaron que lleven una documentación para, en el término de 48 o 72 horas, avalar que no se trató de un incendio intencional y sumado a eso, que anexen la escritura de la casa, "pero se incendió casi todo, no sé qué papeles tienen", manifestó Mariana con indignación porque la ayuda y el arreglo de la casa sigue frenado hasta que esos papeles se presenten. Es lo que suponen porque "nadie nos informó" sobre la ayuda que van a recibir. "Parece que es más lindo llenar papeles", insistió Mariana reconociendo que quizás, "como ellos -los funcionarios- deben estar con calefacción y un buen techo de losa, no deben tener problema".



Otra de las integrantes de la familia se acercó al Centro de Atención Primaria comentando lo sucedido y le brindaron un vale por leche y productos secos que tienen que ir a canjear, pero nada más.



El techo



El miércoles en Mejor de Mañana (98 Pop), el móvil se acercó hasta la casa de Mariana y en ese momento le comentó que esperaban que el arreglo del techo "se apunta al Municipio" pero al no haber contacto y al escuchar a los abuelos pedir con insistencia la solicitud de volver a su casa, tuvo que moverse el yerno que los está protegiendo en su casa y compró con su dinero, todos los materiales por un valor de casi 14 mil pesos. Era mucho tiempo esperar "a que dentro de 10 o 15 días se terminen de decidir" y por eso fueron a comprar tirantes, aislantes y maderas para sostener el techo" Mientras, desde Desarrollo Social dicen que están en "trámites para realizarlo y que depende del tiempo que tarden en cotizar los proveedores y después pasar el ciruito de firmas" y que eso lleva otros tiempos, aunque "estos casos los manejamos con prioridad".



El sábado por la mañana Mariana aguardaba que les lleven las maderas para comenzar con la colocación que también deberá correr por cuenta propia. Cabe mencionar que según se informó, la casa no cuenta con peligro de derrumbe.



Sensaciones



"A mí me da la sensación de ´arreglate solo y con la gente que te da la mano de otra manera no vas a conseguir nada´", expresó Mariana con indignación. "Entiendo la burocracia pero hay cosas que tenés que facilitar y que después se presenten los papeles. Hacelo fácil. Estamos hablando en pleno invierno, que está lloviendo y hay que colocar un techo, estamos hablando de un techo" . Y concluyó, "es una tomada de pelo y hay muy poca sensibilidad, afinidad con el que no tiene. A ellos no les quedó nada y gracias a la gente se están consiguiendo un montón de cosas".



Donaciones



Ropa y calzados ya no necesitan, pero sí la donación de muebles como mesa, alacena, ropero. También piden ropa de cama como frazadas, de abrigo. Solicitan que quienes quieran colaborar se comuniquen al teléfono 2284-501943.