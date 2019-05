El SAME Provincia capacitó a 400 conductores de ambulancia

130957

Información General

La actividad contó con la presencia especial del titular del SAME de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti y del ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi.

Con motivo de continuar preparando y fortaleciendo al personal, el servicio de emergencias del Estado bonaerense, SAME Provincia, realizó esta mañana una masiva jornada de capacitación para los conductores de ambulancias de los 101 municipios de la Provincia que ya cuentan con el sistema.



Uno de los principales pilares de la política del SAME Provincia es la capacitación constante de su personal, para actualizar periódicamente su sistema de atención de acuerdo a los estándares internacionales de calidad. "El programa capacita antes y después de implementarse, es una manera de seguir especializándose y estar siempre al día", contó uno de los conductores que asistió.



Durante la jornada, el ministro Scarsi manifestó que "el SAME Provincia no habría sido posible sin la ayuda incondicional de "Beto" Crescenti, su apoyo y su capacitación porque él es el maestro de todo esto".



"Es un honor saber que el SAME Provincia ya está en 101 municipios bonaerenses y esto no se habría logrado sin un equipo de trabajo que planifique, concreto -que se pueda tocar-, como dice la Gobernadora María Eugenia Vidal. Porque una cosa es repartir ambulancias por el conurbano y otra cosa es capacitarse continuamente y trabajar en equipo", agregó.



Por su parte, Crescenti destacó que "hay que estar orgulloso de esta camiseta y de su desembarco en la Provincia".



En tanto, de la actividad de formación participaron los casi 400 conductores de ambulancias del SAME Provincia, quienes recibieron nuevos conocimientos sobre conducción defensiva, maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), extricación e inmovilización de la persona asistida, manejo del paciente traumatizado, leyes de tránsito, trabajo en equipo, entre otros.