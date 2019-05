"La situación está cada vez peor: hace años que no se ve esto que se está viendo ahora"

130958

Información General

Referentes barriales rebatieron las afirmaciones de Diego Robbiani, secretario de Desarrollo Humano, al referirse al aumento de la pobreza en Olavarría. Plantearon que desde marzo se han organizado al menos tres nuevos comunitarios en la ciudad.

Referentes barriales con injerencia en distintas zonas de la ciudad brindaron una mirada contrapuesta a la del Municipio respecto del crecimiento de la pobreza en Olavarría y desestimaron recientes declaraciones del secretario de Desarrollo Humano, Diego Robbiani, quien declaró: "No creo que haya más pobreza, lo que sí hay es un contexto de mayor necesidad".



Así, cuestionaron la falta de apoyo para favorecer a las familias más apremiadas. Plantearon que a la merma en las changas comenzaría a sumarse el crecimiento de la desocupación, lo cual expone un escenario "terrible" con la proximidad de los meses más fríos.



María Rodríguez, referente de La Casa de Valeria y artífice de varios comedores en el norte de la ciudad, subrayó que "la situación está cada vez peor; creo que hace años que no se ve esto que se está viendo ahora. Más allá de que se han terminado las changas, hay gente que ha tenido un trabajo en blanco y hoy está sin laburo".



De acuerdo con su experiencia, "en los barrios la gente está mal, pero también está mal el que labura y la mujer se quedaba en la casa o iba a trabajar por horas en casas de familia porque hoy ya no tienen ninguna de las dos entradas o el marido tiene que salir a trabajar de changas".



Sin dudar, Rodríguez confirmó que "hay muchas familias en esta situación. Trabajamos en la zona de los barrios Matadero, Belén, Eucaliptus, Isaura y Lourdes. La gente me llama por teléfono 'soy de barrio Lourdes, ¿no podría ir a buscar un poquito de mercadería, porque me han dicho que ustedes tienen'".



Renzo Toranza, referente de barrio Carlos Pellegrini, exhibió una mirada diametralmente opuesta a la del Municipio sobre la situación en los barrios. "Hoy se ve que crece la demanda de los vecinos en muchos lugares donde saben que hay un comedor a pedir alimentos, pan y leche durante la semana, y hasta ropa, que es lo que más se necesita por el frío, por más que no les ande para ponerla arriba de la cama".



Así, fustigó a los funcionarios, ya que "al decir más necesidad, estás avalando que hay pobreza. Porque si hay necesidad es gente que antes lo podía pagar porque quizás tenía trabajo y podía acceder a alimentos y ropa, y si hoy no lo tiene, hay una necesidad. Decir que no hay pobreza es para minimizar el impacto en los vecinos".



"Sino no habría un número creciente de comedores como hay en Olavarría. Y además de ese crecimiento, es la cantidad de gente que se suman a esos comedores; eso se nota primero en los nenes, pero después van a pedir alimentos para la familia completa", reconoció.



Martín Roldán, referente del comedor "Pocho Lepratti" de barrio Provincias Unidas, planteó que las declaraciones de Diego Robbiani, secretario de Desarrollo Humano, causaron "inquietud en la Mesa de Emergencia. Eso causó indignación porque nos atendió, no resolvió ningún problema y queremos volver a hablar con ellos pero le estamos pidiendo audiencia a (Raúl) Cladera y este pedido nuestro ya lleva 5 meses", sostuvo.



De esa manera rebatió que no exista un aumento de la pobreza en la ciudad. "Los que estaban mal, cada vez están peor; eso es lo que vemos. Y que los que estaban mal estén peor es lo que lleva a que los que no estaban tan mal, ahora estén mal".



En síntesis, "tenemos cada vez más gente que necesita; gente que normalmente no necesitaba, ahora también necesita. Eso es lógico porque mucha gente se está quedando sin trabajo. Cada vez hay menos trabajo y también menos changas porque el que podía dar una changa, que era el que tenía trabajo, ahora no puede hacerlo".

Las entrevistas completas en la edición impresa de diario El Popular