Primera encuesta le da un claro triunfo a la fórmula Fernández-Fernández

Política

Tras el anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner de cara a las elecciones presidenciales, apareció la primera encuesta que ubica al kirchnerismo con una cifra cercana a los 40 puntos y con una diferencia de más de 10 sobre el oficialismo.



El trabajo de Nueva Comunicación fue posterior al lanzamiento de la fórmula, y cuando se consulta a quién votaría, dando el nombre de Alberto Fernández y Cristina, este binomio llega a 41,3% de los votos. Detrás se ubica Mauricio Macri (quien no tiene confirmado vice) con 31% y tercero Roberto Lavagna con 15,7%. De esta manera, la diferencia es mayor a diez puntos y la fórmula ganadora supera el 40%, lo que evitaría una segunda vuelta.



Cuando se consultó a los encuestados en qué espacio político van a participar en las PASO del 11 de agosto, los resultados fueron los siguientes: "Unidad Ciudadana, de Cristina Kirchner", 39%; "Cambiemos de Mauricio Macri, 29,7%", "Peronismo Federal no kirchnerista",12%; "Socialismo, Radicalismo no macrista, GEN", 6,7% y "Algún partido de Izquierda", 5%. Los indecisos y en blanco apenas alcanzaron el 7,3%.



El trabajo de la consultora de César Mansilla, midió a 879 casos: 300 en capital federal y 579 en el Conurbano. Se relevó entre el sábado 18 (día del anuncio) y domingo 19 de mayo, y los resultados se presentan con un margen de error de +/- 3,37%.



En tanto, el estudio arranca con una paneo de imágenes de los principales candidatos. Y allí aparece Alberto Fernández con sólo un 8,3% de nivel de desconocimiento. Menor, incluso, al de Roberto Lavagna (9,6%).



En el rubro imágenes, la mejor ponderación positiva la tiene la gobernadora María Eugenia Vidal (53,3%, contra 46,7% de negativa), aunque el mejor diferencial lo ostenta Lavagna: 51% de positiva contra 39,4% de negativa (11,6 puntos a favor). Completan Cristina (+ 49% y - 51%), Alberto F. (+ 42% y - 49,7%), Sergio Massa (+ 36,3% y - 63%) y Macri (+ 36,3% y - 63,7%). (DIB)