A una semana de la presentación del proyecto por la legalización del aborto

El 21 de mayo en el Paseo Jesús Mendía, volvieron los clásicos Martes Verdes organizados por la Regional Olavarría de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.



La misma está conformada por agrupaciones feministas, barriales, políticas, organizaciones sociales e independientesen defensa de "la soberanía de nuestros derechos sexuales y reproductivos para acompañar la presentación del nuevo proyecto de interrupción voluntaria del embarazo el próximo 28 de mayo.

Sofía Cerrudo y Malena Correa, militantes de la campaña hablaron con Canal Local sobre la lucha que tuvo gran relevancia en la sociedad durante 2018.



En un comunicado de prensa que oficiaba de convocatoria aseguraban que "tomaremos nuevamente las calles, las plazas, los barrios y aulas para que resuene la consigna 'Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir'. Al reclamo permanente por la implementación de la ESI sumamos la campaña 'Ninas no madres', las infancias y adolescencias deben ser respetadas y vividas plenamente. Las mujeres y personas gestantes queremos que el Estado garantice el acceso a la salud y el derecho a decidir. Será Ley!!".