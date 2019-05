La Sociedad Portuguesa cumplió hoy 53 años

131071

Información General

Silvia Pereira de De Jesús Costa y María Alicia de Oliveira fueron esta vez las encargadas de contar todo lo que hace la comunidad de Portugal en nuestra ciudad, manteniendo así las costumbres que los lusitanos trajeron desde su tierra.

Una con sangre portuguesa, otra no pero casada con un portugués (José De Jesús Costa), y codo a codo están cada día trabajando junto con el respaldo de la comisión en la Sociedad Portuguesa de Olavarría.



"Cumplimos 53 años de la Sociedad Portuguesa. No hemos programado grandes eventos, pero sí llevaremos este viernes una ofrenda floral al Cementerio Municipal, a las 11 horas, para recordar a todos los portugueses fallecidos, mientras que por la noche nos reuniremos los integrantes de la Comisión Directiva a cenar, pero es algo íntimo" comenzaron contando ambas dirigentes, quienes siempre están firmes trabajando, organizando y pensando qué hacer, pero siempre llevando la bandera en lo más alto. O las banderas, porque cuando hay que desfilar -como este 25 de mayo- lo harán con la celeste y blanca, porque nacieron en la Argentina, y con la verde y colorada de Portugal. "Seremos tres los abanderados, ya que Adrián Guarda llevará la bandera portuguesa, Gladys Novo la de Leiría y Graciela Paulino de Marques irá con la argentina", explicaron.



Dentro de los objetivos más importantes que tiene la Sociedad Portuguesa se encuentra, sin dudas, terminar la construcción del salón. "Ya tenemos escritura de la institución y después de 53 años, ya que siempre estuvo a nombre de personas que representaban a la entidad, ahora es Sociedad Portuguesa de Olavarría. Ese fue un paso gigantesco el que conseguimos y ya está en trámite todo lo relacionado con los terrenos donde en el futuro se levantará el campo de deportes, que están ubicados en Rivadavia Sur (por Frontera Sur). Y estamos tramitando esos papeles, por supuesto. En la sede queremos terminar el salón, como corresponde, para luego poder alquilarlo y así tener ingresos que ayuden al mantenimiento de la institución. Se calcula que será para casi 300 personas e inclusive ya hay gente que nos quiere reservar el salón, pero no podemos garantizar cuándo se va a terminar. Claro que lo terminaremos, por supuesto. Nos dicen que va a ser el mejor salón del microcentro, ya que será sumamente cómodo y muy grande, con cocina incluida por supuesto", señalaron.



"Compraremos el mobiliario como corresponde y ahora se está poniendo el piso. Faltan las luminarias, ya que la instalación eléctrica está terminada; también resta la puerta de ingreso, la más chica, y todo lo que es pintura, mesas, sillas, etc., que es lo que se necesita para que quede completo" explicaron Silvia y Alicia, al tiempo que comentaron que también "queremos terminar la sala de vajilla y el baño para discapacitados, pero tenemos todo comprado para hacerlo".



En cuanto a la parte institucional, las dirigentes portuguesas manifestaron que "hay mucha actividad como el taller idioma que funciona en nuestra sede una vez por semana con clases a cargo de Diva Alves de Oliveira, el taller de danza que está a cargo de Nancy Pérez. Lo bueno fue que nos han llamado también para algún evento y recientemente estuvimos en las cabañas Rincón Soñado, ya que nos contrataron para bailar porque venía una delegación de Buenos Aires que luego se iba a ir de viaje a Europa. Y este contingente, que irá a través de una agencia de turismo con una primera escala en Portugal, querían ver cuál era la danza y cuáles eran los trajes típicos, así que fuimos a bailar al tren" resaltaron, mientras que Alicia dijo que "en el grupo de baile estoy junto con mi hija (Anabella) y mi nieta (Olivia), por lo que estamos las tres generaciones".



"En cuanto a cocina, el año pasado se hizo una jornada para la Semana de Portugal que se realiza del 4 al 10 de junio. Vino la madre de Ramiro Marques, portuguesa obviamente, y nos enseñó a hacer los bulinhos (son panes con canela, anís y pasas de uva, muy ricos) y las felloses (son como unos buñuelos con levadura, que son exquisitos para comer bien calentitos)" contaron, para agregar que "entre las actividades que hicimos hay que contar que se hizo una hermosa charla en la que hablaron Ramiro Marques sobre la historia de Portugal y la profesora Paola Casemayou habló sobre vida y obra del poeta portugués Luis de Camoes, que tuvo lugar en nuestra sede. También estuvimos presentes en el Aplauso al Asador y con un stand en la fiesta Aniversario de Olavarría, y todo lo recaudado fue para solventar las inversiones que estamos haciendo en la institución. Cada quince días vendemos comidas, como pollo a la portuguesa, todo para sumar dinero y pagar impuestos. Y en la Plaza de Portugal (Balcarce y Amparo Castro), el 26 de septiembre de cada año, se hace una celebración por el aniversario de la plaza, con una procesión por las calles del barrio y convocamos a conjuntos follóricos y de danzas, pero en 2018 no pudimos realizarlo debido a la lluvia, así que pudimos concretar la misa solamente. Otra fiesta que hacemos es la fogata de San Juan y San Pedro, el 29 junio, con quema de muñecos. Y todos los 13 de cada mes hacemos el rezo del Santo Rosario, también en la ermita de la plaza, y en esta época se realiza desde las 16.30 horas, juntándonos todos los portugueses, gente nueva y también del barrio Villa Floresta, que se acerca para compartir nuestra celebración".



Hay una gran hermandad entre Olavarría y Leiría, por supuesto. Allá hay una calle que lleva el nombre de Olavarría inclusive. "Luciano Blanco, en representación de la Municipalidad, nos entregó una bandera de nuestra ciudad, que también tiene el celeste y blanco de la bandera argentina, la que mandaremos a Portugal. Este 22 de mayo fue el aniversario de Leiría. Y las cuatro banderas (la de Argentina, Portugal, la de Olavarría y la de Leiría) estuvieron juntas cuando el año anterior se entregaron trabajos de nuestros niños que fueron enviados a Portugal, donde se hizo una exposición, y posteriormente los devolvieron. Acá se hizo otra exposición y se entregaron premios en el Salón Rivadavia, todo eso en noviembre pasado, producto de la hermandad y fraternidad entre las dos ciudades" destacó Silvia.