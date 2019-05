Se reunió el Consejo Municipal de Seguridad

131088

Policiales

Después de las roturas de las cámaras de monitoreo en larotonda Jardín Belén se decidió reforzar la vigilancia bajo el puente, en Ruta 226 y Emiliozzi con personal policial.

En la tarde de este jueves, en el Salón Blanco del Palacio San Martín, tuvo lugar una nueva reunión del Consejo Municipal de Seguridad.



El encuentro contó con la presencia -por parte del Municipio- del subsecretario de Seguridad y Control Urbano Daniel Borra, el subsecretario de Administración Juan Mujica, el director de Acción y Control Urbano Gustavo Spaltro, el Director de Monitoreo Daniel Manuel, el director de Defensa Civil, Adrián Guevara, el director de Parque Automotor, Carlos Salvaneschi, el director de Bromatología Andrés Castro y Damián Alcobedo del área.



En representación de la Policía Federal Argentina estuvieron el subcrio. Damián Stagliano y el subjefe Operativo, por Delegación Drogas Ilícitas el subcrio. Atahualpa Rubino, el jefe de SUB DDI Olavarría, subcrio. Eduardo Solari y Fabián Marilu, crio. insp. Carlos Roldán, por CPO el crio. insp. Juan Iturregui, por Policía Local el subcri.o Lucas Rodríguez, por Patrulla Rural el jefe zonal Ferrari, el jefe local de Patrulla Rural crio. José Amezaga, por Jefatura Distrital crio. insp. Carlos Roldán, los Jefes de Comisaría Primera y Segunda, Jefes Subcomisarías Sierras Bayas, Loma Negra e Hinojo, Jefa de Destacamento Sierra Chica, referente de Destacamento Espigas.



Además estuvieron presentes por Sociedad Rural Alejandro Mendía y Daniel Aysaguer, por la cámara Empresaria Mario Antista, Daniel Orsatti y Daniel Torres, los productores autoconvocados Pablo Gonzalez y Juan Manuel Dolagaray, los referentes de Seguridad de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales Elida Saizar y Gastón Iraguenpagate.



En primera instancia el subsecretario de Seguridad Daniel Borra agradeció la presencia, principalmente de la PFA y Sub Delegación Drogas Ilícitas y comunicó diferentes aportes realizados a las distintas Dependencias Policiales, como el recambio de cubiertas de 6 camionetas a Patrulla Rural y de 4 camionetas y 2 VW Voyage del CPO.



También comunicó que se realizó el acondicionamiento del techo del destacamento de Sierra Chica, con cargas llenas y la entrega de elementos con una inversión cercana a los $200.000 y las divisiones del nuevo espacio de la Policía Local en Coronel Suárez 750.



Asimismo se realizó la entrega a los presentes de la copia de los gastos realizados a través de la Tasa de Protección Ciudadana, en cuanto a arreglos de móviles, alquileres de Dependencias Policiales, combustible y etc.



Otro de los temas tratados en el Consejo de Seguridad refirió a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para que asigne 4 camionetas 4×4 para las localidades del Partido y el envío de una nota por el pedido de ampliación de cuadriculas de 10 a 17, para lo que se requieren 7 móviles. El proyecto se encuentra además en el HCD.



Por su parte, el director del Centro de Monitoreo Daniel Manuel informó los cambios que se debieron realizar en la obra de colocación de cámaras en Bº Mataderos y Belén. En tal sentido -y dado los hechos de vandalismo sufridos en rotonda Jardín Belén- se decidió reforzar la vigilancia bajo el puente, en Ruta 226 y Emiliozzi.



Se comunicó también la futura puesta en funcionamiento del Sistema "Ojos en Alerta", que se desarrollará en el Centro de Monitoreo y para lo cual se está capacitando personal.



El Jefe Distrital informó las tratativas realizadas para el traslado de los 8 efectivos asignados a CPO para prestar servicios en diferentes localidades. Desde CPO se informó que con ese personal se logra cubrir la nocturnidad con 2 móviles más.



Vista la necesidad de recursos humanos para las dependencias policiales, desde las sociedades intermedias y municipio realizarán cartas de pedido al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, centrando la solicitud en que los egresados de la Escuela de Policía que sean de la localidad queden prestando servicios acá.



Desde Jefatura Distrital se informaron los avances investigativos sobre los hechos más relevantes, para los cuales cuentan con el apoyo de DDI y Sub Delegación Drogas Ilícitas. Asimismo se comunicaron las detenciones y aprensiones de los últimos meses.



El jefe de PFA resaltó los operativos realizados en la ciudad, los que continuarán durante el resto del año y para los cuales se cuenta con apoyo de móviles y personal de distintas localidades. Dichos operativos se centralizarán en drogas, pero abarcarán todo tipo de delitos. También se ofreció a colaborar en operativos de Jefatura Distrital.



El jefe Zonal de Comando Patrulla Rural, vista la temporada que se avecina, recordó que se la caza se encuentra prohibida e informó sobre investigaciones realizadas por hechos de abigeatos ocurridos en la jurisdicción.



Por último, desde las Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales se resaltó el trabajo conjunto de las distintas dependencias policiales y municipales para la prevención del delito, lo cual se ve reflejado en la baja de los hechos.