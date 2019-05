Los armados extraños, un terminator cordobés, las versiones locales y una candidatura de género

131167

Inesperada e impensadamente, en Olavarría, el hambre fue un eje de debate electoral. Adriana Capuano se subió a un ring plagado de varones que no quieren ceder espacios. ¿Es Alberto Fernández un redentor del mundo K o un caballo de Troya?. Schiaretti, el exterminador. Las fórmulas siguen abiertas y todo es demasiado provisorio.

Cacho Fernández



El historiador Tulio Halperín Donghi interpreta a la historia como una sucesión de dilemas y no de problemas. ¿Cuál es la diferencia? Los problemas tienen una solución que en general contiene y sintetiza a todas las posiciones, aún las más enfrentadas, en tanto que el dilema presenta dos opciones y se debe elegir entre ambas excluyendo, entonces, a la no elegida.



O, como decía Shopenhauer, "optar es excluir", y eso implica una de las mayores angustias en la vida con ansias de totalidad.



En política se suele decir que unir dos posiciones muy diferentes no siempre suma. Más aún, posiblemente termine restando. Algo así como que uno más uno no siempre da dos.



