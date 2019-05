Inauguró el Paseo del Bajo en Buenos Aires: "esto no es relato" sino "progreso real"

131191

Política Macri, Rodríguez Larreta y Vidal

Es lo que dijo el presidente de la Nación en la presentación del corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata.

El presidente Mauricio Macri afirmó al inaugurar el Paseo del Bajo en la Ciudad de Buenos Aires que "esto no es relato" sino "progreso real" y se preguntó "qué es lo que hicieron los distintos gobiernos" anteriores "si no encararon obras tan importantes como estas en todo el país". "Terminamos con el dinero de obras que acababa en bolsos por el aire. Este cemento no es relato, es real", lanzó.

"Una obra como esta es más importante que miles de discursos, que millones de palabras, que todas las teorías que podamos tener porque esto es real, esto es progreso real, esto le empieza a cambiar un poquitito la vida a cientos de miles de personas todos los días", enfatizó Macri.

Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, Macri se preguntó "a dónde fue a parar el dinero de los argentinos durante tantas décadas".

"Lo logramos porque dijimos basta a obras que empiezan y nunca terminan, basta a la mentira, basta a la trampa, basta a la corrupción. Decidimos apostar al trabajo, terminar con que los recursos de los argentinos terminen en manos de unos vivos que vuelan en bolsos por el aire, decidimos terminar con la patota y la mentira", sostuvo el jefe de Estado.

El primer mandatario sostuvo que la obra "es más importante que miles de discursos" y subrayó: "Se trata de una solución creativa, increíble y estimulante, producto del trabajo y la coordinación de miles de argentinos".

El Presidente se expresó así con respecto a la puesta en funcionamiento del corredor vial de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata con carriles exclusivos para el tránsito pesado y accesos rápidos y directos a la zona del puerto de Buenos Aires y a la Terminal de Retiro. (Ambito Financiero)