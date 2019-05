Leticia Siciliani: "Que nos den la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos"

131197

Martes Verdes

La acriz estuvo en Mejor de Mañana junto a Matías Venzi. Hablaron de la importancia de la legalización del aborto y la lucha de la reconocida actriz.



"¿Expectativas? Que salga la ley, que se trate con un poco más de seriedad que el año pasado, con mayor compromiso por parte de ciertos sectores. Particularmente viví mucha tristeza cuando se votó en el Senado y sentí que algunos sectores se burlaron un poco de la situación y festejaron cuando no salió" aprobada la legalización del aborto. La que habla es Leticia Siciliani, que vino a Olavarría para sumarse al festival solidario de Luqiano y Herederos, a beneficio de dos comedores barriales.

Este martes verde espera "compromiso y que nos den la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, son nuestros y de nadie más".

La joven actriz visitó la radio de EL POPULAR Medios en compañía de Matías Venzi, el joven olavarriense que también se sumó al festival solidario. "Somos de una generación que lo vive de otra forma y en un punto no podemos entender que tengamos que estar debatiendo esto, ¿no? Estamos hablando de dar derechos a las personas, de vivir en una sociedad donde cada una pueda decidir sobre su cuerpo. Nadie va a obligar a nadie a abortar, nadie obliga a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Se trata de incorporar derechos y las personas estén resguardadas por el Estado y acompañadas en las decisiones que tomen", analiza Matías Venzi.

"Sobre todo por que se aborta igual", recrimina Leticia Siciliani. "Hay 500 mil abortos por año, lo que demuestra que no porque sea ilegal no se hace" cuando lo que se pide es "hacerlo en un ambiente seguro, en un marco acorde a lo que estamos haciendo y que no se mueran chicas".

Este año actrices muy conocidas decidieron realizar un video para esta octava presentación del proyecto por la legalización del aborto señalando que "el año pasado no se legalizó y mirá lo que pasó, mostrando casos de nenas de 11 años que fueron violadas y fueron violadas doblemente cuando las obligaron a seguir gestando. Una nena tuvo un bebé y el bebe no sobrevivió y es un segundo trauma para esta niña. Pedimos un poco más de de conciencia".