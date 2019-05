Aborto legal: "La única salida es seguir en la calle y presionando para que salga esta ley"

131236

Información General

Olavarría adhiere a esta nueva presentación del proyecto que será hoy en el Congreso. La convocatoria será desde las 16 en el Paseo Mendía. Desde la Regional Olavarría de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, Yesica Almeida habló con El Popular Medios.



La única salida es seguir estando en la calle, seguir luchando, presionando para que salga esta ley. Es lo que compartimos con nuestras compañeras que forman la campaña: estar organizadas y en lucha", plantea Yesica Almeida, en la antesala de la octava presentación consecutiva en el Congreso del proyecto que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Lo harán en consonancia con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y Olavarría no estará al margen ya que organizaciones locales, al igual que lo han hecho de 2018, se volverán a "juntar y a copar las calles".



"Volvemos a presentar el proyecto de ley en el Congreso y lo acompañamos poniendo el cuerpo gritando 'Qué sea Ley'", exponen en el marco de la iniciativa que lleva adelante la Regional Olavarría de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.



La misma está conformada por agrupaciones feministas, barriales, políticas, organizaciones sociales e independientes en defensa de "la soberanía de nuestros derechos sexuales y reproductivos".



En Olavarría la convocatoria es a partir de las 16 en el Paseo Jesús Mendía con feriantes y artistas. Luego, alrededor de las 17.30 se sumarán "a lo que se hará en todo el país y en distintos lugares del mundo, haremos pañuelazo y marcha", explicaron las referentes en un comunicado.



El martes 21 en el mismo lugar, se reunieron en lo que fue el regreso de los "Martes Verdes".



"La primera vez que tuvo tratamiento fue el año pasado y años anteriores habían sido cajoneados y la campaña siempre presenta el proyecto el Día de Acción por la Salud de las Mujeres dado que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito esta íntimamente relacionado con la salud y bienestar psicofisico de las mujeres y los cuerpos con capacidad de gestar", argumenta Yesica Almeida, referente de la Regional Olavarría de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y militante del plenario de trabajadoras del Partido Obrero.



A su entender, lo que se sigue poniendo en evidencia es "la responsabilidad del Estado de no garantizar este derecho al bloquear en el Senado, el año pasado, la legalización y como hemos visto de agosto hasta acá los casos donde se han violado derechos, incluso de los que están legalizados como el aborto no punible o en el caso del embarazo en la niñez y adolescencia, donde se han torturado a niñas", cuestiona la referente local.