Alternativa Federal inscribirá la alianza y ratificó que irá a una PASO

Política

En busca de un gesto de fortaleza que los posiciones como la tercera opción de cara a las elecciones de este año, los cuatro principales dirigentes de Alternativa Federal, se reunieron este martes y definieron los pasos a seguir para el armado del espacio.



Una nueva foto y las bases para empezar a armar el andamiaje electoral fue el eje del encuentro del que participaron los gobernadores de Córdoba, Juan Schiaretti, y de Salta, Juan Manuel Urtubey; el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el senador Miguel Ángel Pichetto.



En medio de la tensión con Roberto Lavagna, el espacio "alternativo" no sólo aseguró que inscribirá la alianza sino que además ratificó las PASO como medio de selección del candidato. De esta manera, si el ex ministro de Economía quisiera finalmente sumarse a este frente, no tendrá otra posibilidad que no sea a través de unas internas, algo que siempre quiso evitar en post de un candidato de consenso.



Tras la reunión, circularon los cuatro puntos, que los propios dirigentes se encargaron de difundirlos en las redes:



1- Inscribir a Alternativa Federal para las próximas elecciones con candidato propio que surgirá de las PASO.



2- Convocar a otras fuerzas políticas que quieran superar la grieta a sumarse a la conformación democrática de un frente.



3- Designar apoderados de cada uno de los candidatos para la conformación del frente electoral.



4- Fijar los candidatos a legisladores nacionales a raíz de la decisión de cada provincia. Un punto principal es que serán los mismos para todos los candidatos presidenciales que compitan en las PASO. (DIB)