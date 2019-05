131278

Esperan la visita de personal del Ministerio de Salud bonaerense

Aseguran que el edificio para el hogar de Talleres Protegidos está más cerca de habilitarse

Ya concretaron la documentación requerida por la Provincia y "venimos encaminados", dijo el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani.



La habilitación para que comience a funcionar el hogar de Talleres Protegidos está más cerca de concretarse, luego de que se presentara hace días toda la documentación requerida por el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, cuyo personal debería arribar a la ciudad para inspeccionar el lugar, algo que no se sabe todavía cuándo sucederá.



Para lograr la habilitación de este flamante edificio inaugurado ya hace casi dos años, desde Talleres Protegidos se tuvo que elaborar un proyecto, además de la entrega de los papeles necesarios para llevar adelante el trámite. En tanto que el Municipio, desde la secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, hizo de nexo para agilizar el pedido de habilitación.



Lo cierto es que hace unos diez días se terminó de presentar toda la documentación requerida, según sostuvo el titular de ese área municipal, Diego Robbiani. Ahora "estamos a la espera de la visita del Ministerio de Salud provincial para que logren habilitar el hogar".



En este sentido, el funcionario definió que "estamos avanzando semana tras semana y venimos encaminados". Cabe recordar que en julio del año pasado, Bomberos de Azul realizó la inspección correspondiente del edificio para realizar luego el informe antisiniestral, mientras que en La Plata ya estaban al tanto de los trámites iniciados. El Ministerio de Salud provincial es quien tiene a cargo dar el visto bueno para que comience a funcionar.



El proyecto



El Hogar de Talleres Protegidos que se ubica en Ituzaingó 250 fue inaugurado el 6 de octubre de 2017. El acto contó con la presencia del intendente Ezequiel Galli y del ex intendente José Eseverri, concejales del oficialismo y de la oposición, reconocidos vecinos de Olavarría y la referente de la Institución, Rosita Muia.



El predio cuenta con amplias y cómodas instalaciones para albergar a 16 personas con discapacidad de nuestra ciudad y está bajo la administración de la comisión de Talleres Protegidos, aunque deberá integrar personal especializado independiente para la atención de sus residentes.



Con alas diferenciadas tanto para hombres y mujeres y comedores en cada una de ellas, el espacio cuenta con enfermería, una inmensa cocina azulejada desde el piso hasta el techo, sanitarios especiales, un inmenso salón de usos múltiples y otro lugar que va a funcionar como depósito.



La primera señal de construcción de este nuevo edificio se dio durante la Cena Solidaria de 2013 a beneficio de la institución, donde el entonces jefe comunal, José Eseverri, prometió que en dos años verían concretado el sueño del hogar para los operarios que van quedando sin resguardo afectivo.



La obra continuó con la actual gestión municipal y demandó una inversión de recursos municipales de más de 10 millones de pesos. Aunque el hogar hubiese podido comenzar a funcionar, el problema radica en que sin la habilitación formal por parte del Ministerio de Salud bonaerense, no se pueden conveniar con las obras sociales y la Provincia de Buenos Aires, parte indispensable de los recursos que se generarán para el sostenimiento del edificio y del personal.

