La Escuela Industrial quedó segunda a nivel mundial en "Les 24h de l'innovation"

Información General Inventaron "Tu Ecotex"

Los olavarrienses eligieron el desafío "¿Qué prendas inteligentes y ecológicas nos traerá el futuro?". e inventaron "Tu Ecotex", una fibra biodegradable y electrocontraíble, que permite fabricar prendas que se adapten al cuerpo, con talles únicos, fabricadas con alginato y la lactosa.

Un grupo de jóvenes de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 ganó el segundo puesto a nivel mundial, del certamen "Les 24h de l'innovation" organizado en Montreal (Cánada), y del cual la Facultad de Ingeniería de la UNICEN fue sede oficial por quinto año consecutivo. El equipo, denominado Tango, eligió uno de los 16 desafíos propuestos por instituciones de diversos países, y su propuesta, evaluada por un jurado local en principio y luego por uno canadiense, fue destacada en segundo lugar este viernes.



Esta iniciativa propone una carrera de creatividad en 24 horas. La solución más innovadora, gana. De hecho, fue la que inspiró a las ediciones que la FIO a través del Centro de Desarrollo Emprendedor e Innovación realiza para estudiantes secundarios . En este caso, los ganadores del segundo puesto eligieron el desafío nº 5: "¿Qué prendas inteligentes y ecológicas nos traerá el futuro?".



Isaias Aguilar, Bautista Bai, Brenda Bustamante, Sasha Hiese, Pilar Mares, Mateo Napoli, Mariano Farías, Fernando Velasquez, Máximo Gottau y Leonardo Rinaldi, de 5º, 6º y 7º de la EET 2, pusieron cabezas a la obra. Inventaron "Tu Ecotex", una fibra biodegradable y electrocontraíble, que permite fabricar prendas que se adapten al cuerpo, con talles únicos, fabricadas con alginato y la lactosa (provenientes de algas marinas y leche, respectivamente).

También incorporaron a esta innovación textil, fibras de hojas de maíz y otros desechos agrícolas, como modo de maximizar la producción agropecuaria y reutilizar residuos. "El impacto ambiental es mínimo, y el costo de producción, también", vendieron su producto. Pero no es todo, para que las prendas se "adapten" al cuerpo de las personas, incorporaron nanofibras de nitinol (níquel y titanio) que reaccionan a cargas eléctricas.



Esta propuesta, para la cual el grupo debió investigar mucho, encantó al jurado local compuesto por los docentes de la Facultad de Ingeniería, Silvia Urrutia, Silvano Rossi y Franco Chiodi; y luego al jurado canadiense de la Escuela de Tecnología Superior de la Universidad de Quebec. Desde allí viajarán los set de premios para el equipo ganador. El primer puesto del "Les 24h de l'innovation" lo ganó un grupo de La Universidad de Tecnología de Troyes, mientras que el tercero se fue a Perú, a la Universidad Privada del Norte.



Del certamen participaron cerca de 50 estudiantes, de la Técnica Nº 2 y de Ingeniería. En total se armaron 6 equipos, y cada uno de ellos debió hacer el vídeo reglamentario de no más de 3 minutos para participar. Pero no todo fue trabajo, durante las 24 horas que vivieron en la FIO, realizaron talleres, compartieron juegos, una cena y conocieron las instalaciones de la unidad académica. Todo esto, con la colaboración de docentes de ambas instituciones educativas, nodocentes y Agustina Haag, Estefania Luján, Teo Soria y Lisandro Salvareschi, estudiantes de la Facultad.



Era la primera vez que Sasha y Pilar participaban, pero conocían la propuesta por otros compañeros que sí lo habían hecho, y profesores. Lo que más les gustó fue el trabajo en equipo aseguró Sasha, que estudiará Medicina. Pilar, que al terminar el secundario estudiará Criminalística, destacó la integración que se generó. Por otro lado, Lucas y Santiago contaronque les gustaría ingresar a la carrera de Ingeniería Electromecánica una vez que egresen de la Técnica. Al finalizar el evento, y con sueño, expresaron que la experiencia les gustó mucho, "excepto cuando tuvimos que rehacer algunas cosas que habíamos pensado", coincidieron.