Política Durán Barba

El ecuatoriano dijo que el escenario electoral para Cambiemos "no es fácil" y aseguró que llegado el caso el Presidente podría desistir de competir.

El publicista ecuatoriano Jaime Durán Barba, principal asesor en campaña del presidente Mauricio Macri, consideró que la fórmula que encabezará Alberto Fernández, acompañado por Cristina de Kirchner como vice, es "un grave error que va a favorecer" a Cambiemos, aunque no descartó la posibilidad de que el actual mandatario no se presente a la reelección si los sondeos no le son optimistas.

En una entrevista con el diario brasileño O Globo, Durán Barba evaluó que en estas elecciones la economía será un factor importante, pero no el único: "Cristina asusta y Macri decepcionó; a la hora de votar, el miedo será mayor que la decepción".

Para el ecuatoriano, la fórmula que presenta el kirchnerismo es "un grave error que va a favorecer a Mauricio Macri" a postular a Cristina a la vicepresidencia. "Eso sólo puede salir mal, nunca un vicepresidente fuerte permitió un gobierno equilibrado. Si esa fórmula gana, será un gobierno de extrema tensión, y sólo puede terminar con uno de los dos presos". "Siempre recomiendo que el vicepresidente sea alguien tranquilo, que no tenga aspiraciones", afirmó.

Asimismo, consideró que Cristina y Alberto Fernández "pueden terminar presos" si esa fórmula se impone en las elecciones presidenciales.

Respecto a las posibilidades electorales de Macri, el asesor consideró que "haremos un buen papel en una segunda vuelta. El país tendrá que elegir a dónde quiere ir". Además, evaluó que si no fuese por la crisis económica Cambiemos ganaría en primera vuelta con el 60% de los votos.

Durán Barba también destacó que Macri "está decidido" a buscar su reelección, aunque reconoció que "es realista" en función de que las encuestas no le sonríen. "Si piensa que su candidatura no es buena, no tendrá problemas para renunciar", aseguró.

"La situación no es fácil, pero soy optimista. En otros momentos estábamos peor, un año antes de las elecciones presidenciales de 2015 teníamos 13% de intención de voto. Así son las campañas. El escenario actual es preocupante, sí, pero confío en que las cosas van a funcionar. Cuando Cristina y su entorno empiecen a mostrar lo que son, la violencia, eso nos ayudará", concluyó. (Ambito Financiero)