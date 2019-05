Ex empleados de Nuevo Bus insisten con los pagos adeudados

131325

Se trata de alrededor de 50 choferes

El reclamo se realizó este jueves en la sede de Nuevo Bus. Si bien el sueldo se pagó con un importante retraso, aún se debe la liquidación de un proporcional de vacaciones y aguinaldo. Denunciaron la falta de respuestas. Desde la empresa desconocieron la situación y aseguraron que "el pago está acordado".



El conflicto entre Nuevo Bus, empresa que prestó el servicio de transporte público en Olavarría hasta fines de marzo, y ex choferes parece nunca cerrarse. Este jueves protagonizaron un nuevo capítulo. Se reavivó el conflicto en los últimos días debido a la falta de pago y el atraso. Inés Vavrin -una de las responsables de la empresa que ahora opera en Villa Gesell- se comunicó con El Popular para aclarar que "el trato es cordial, me sorprende el reclamo".



La firma que actualmente trabaja en la ciudad de Villa Gesell está nuevamente en el radar local porque mantiene una deuda con sus ex choferes. Vavrín confirmó el hecho, y en el mismo sentido aseguró que se trata de un proporcional de aguinaldo y vacaciones, aunque resaltó "el pago está acordado. Hablamos con Giménez (del gremio que nuclea a los trabajadores -UTA). Me sorprende la manifestación". Y siguió "me llamaron está tarde, uno de los choferes cuando estaban fuera de la empresa, pero yo estoy en Villa Gesell".

Finalmente, el grupo de trabajadores que estaba fuera de la sede que prestaba el servicio en nuestra ciudad, obtuvo el compromiso de pago para el martes o miércoles de la próxima semana, tras la intervención del sindicato en la mediación con la empresa. Aseguraron además que de no respetarse lo acordado, volverán a tomar medidas para cobrar lo que se les adeuda.