Ex empleados de Nuevos Bus reclamarán por los pagos adeudados

El reclamo se realizará este jueves desde las 17.30 en la sede de Nuevo Bus. Si bien el sueldo se pagó con un importante retraso, en la actualidad se debe la liquidación de un proporcional de vacaciones y aguinaldo. Denuncian la falta de respuestas y solicitan el apoyo del gremio para llegar a una solución.

El conflicto entre Nuevo Bus, empresa que prestó el servicio de transporte público en Olavarría hasta principio de mayo, y ex choferes parece nunca cerrarse, ya que volvió a tomar fuerza en los últimos días debido a la falta de pago por parte de la empresa dicha anteriormente.



La etapa de Nuevo Bus como firma a cargo del transporte urbano de la ciudad quedó atrás, ya que Tu Bus es la nueva empresa encargada del servicio desde el 1º de mayo y por un período de 12 años. Sin embargo, la firma que actualmente trabaja en la ciudad de Villa Gesell está nuevamente en el radar local pero por una situación distinta y compleja: mantiene una deuda con sus ex choferes.



El conflicto entre Nuevo Bus y sus antiguos empleados comenzó hace algunas semanas por la falta de pago de los salarios, lo que alarmó a éstos últimos y solicitó la presencia de la UTA para resolver la situación. Incluso, representantes del gremio viajaron a Villa Gesell para mantener una reunión con los empresarios y el abono de los sueldos se realizó unos días después.



Sin embargo, los problemas continuaron por la aparición de una nueva deuda por parte de la empresa para las personas que integraron su personal, la cual se refiere a la falta de liquidación por un proporcional de vacaciones y aguinaldo.



El cobro de los mencionados haberes se debió hacer inmediatamente después del traslado de empresa, que fue el 1º de mayo. Específicamente, la empresa tenía tiempo hasta 96 horas luego del cambio. Sin embargo eso nunca ocurrió, motivo que despertó una fuerte crítica de los ex choferes.



Desde la empresa informaron que tienen tiempo hasta julio para abonar lo adeudado, algo que los ex empleados niegan tras haber llegado al Ministerio de Trabajo e interiorizarse por la situación. En consecuencia, denuncian las respuestas recibidas y piden por una nueva intervención gremial, lo que consideran "importante" para una mayor fuerza de sus pedidos y así llegar a una pronta solución del conflicto.



Mientras tanto, este jueves desde las 17.30 un grupo de ex choferes se reunirá en la sede local de la empresa Nuevo Bus en la búsqueda de respuestas oficiales.



Preocupación



Marcelo Sequeira, en representación de la UTA, brindó mayores detalles del conflicto que están atravesando con la empresa Nuevo Bus. "Nos tendrían que haber pagado dentro de las 96 horas después de haber firmado el traspaso hacia la otra empresa, eso averiguamos en el Ministerio de Trabajo, pero nunca sucedió", lamentó el dirigente gremial.



"No pagaron el sueldo en tiempo y forma ni la liquidación. El 16 recién terminaron de pagar los sueldos y la liquidación final todavía no llegó", explicó Sequeira. "Nos depositaron el sueldo el día 16, Banco Nación tardó 48 en habilitar el pago y llegamos al 19 sin cobrar, por lo cual pagamos cosas de la tarjeta con intereses", criticó.



Según Marcelo Sequeira, desde la empresa informaron que "primero pagaban el 20, luego fueron compañeros para ver que pasaba y hace unos días dijeron que no tienen plata, que si pueden lo pagan en julio". Ante este panorama, los ex choferes están "preocupados" pero "transmito tranquilidad ya que en algún momento van a tener que pagar, lamento que jueguen con la necesidad de la gente".



Además, Nuevo Bus no presta servicio en Olavarría, sino que lo hace en Villa Gesell, por lo que "no se puede hacer ninguna medida de fuerza como un paro porque ahora trabajamos para otra empresa. No tenemos mucho por hacer salvo que el gremio presione con alguna medida a tomar allá, pero no creo que suceda".



En cuanto a las respuestas que brindó Nuevo Bus, el dirigente contó que "lo primero que dijeron es que no hay plata, y después que tienen tiempo para pagar porque como es aguinaldo lo pueden hacer en julio, cuando sabemos que por ley no es así". "Nos asesoramos y no corresponde que hagan lo que están haciendo", afirmó.



Según Sequeira, existe un "resentimiento hacia los choferes porque el traspaso se hizo en tiempo y forma, algo que no esperaban ni querían que se diera".



Por último, el dirigente se refirió a una posible intervención de la UTA por el surgimiento de un nuevo conflicto entre empresa - empleados. "Llamé al secretario gremial Gaspar Peralta y me confirmó que iba a poner al tanto al secretario adjunto para analizar medidas a tomar. Pero quedaron en volver a llamar y no lo hicieron, seguimos a la espera", concluyó.