Policiales Tras el acuse de la policía cesanteada que denunció a sus superiores

El secretario de Seguridad de La Madrid, Mario Conlon contradijo una denuncia expuesta por El Popular donde una mujer policía denunció "una matriz corrupta". Detalló cómo fueron las actuaciones en la causa contra el ex comisario Córdoba.

El secretario de Seguridad lamatritense,, salió al cruce del abogado olavarriense que aseguró que una oficial de la policía fue cesanteada tras denunciar a sus superiores. El funcionario municipal aseguró que la sanción disciplinaria "no tuvo nada que ver con lo que se dice en la nota". Y defendió a los efectivos locales. "No vamos a permitir que se diga que la Policía de La Madrid es corrupta", contraatacó.

"Quiero limpiar el buen nombre y honor del personal", prosiguió Conlon, y sostuvo que él mismo fue denunciante en la causa contra el ex comisario Martín Córdoba sobre la que se hace mención en distintos reportajes.

Apuntó además que en esa investigación hubo particulares y oficiales del Destacamento Vial lamatritense que declararon y aseguró que "de las actuaciones de Asuntos Internos no surgiría el nombre de la oficial como una de las que presta testimonio" en la investigación.

Mario Conlon recordó que la causa contra el ex jefe del Destacamento Vial La Madrid se inició en junio de 2017, pocos meses después de que Córdoba asumiera el cargo de jefe.

"Hablamos con el Ministro de Seguridad (Cristian Ritondo) durante un acto en Bahía Blanca, lo pusimos en conocimiento y él nos pidió que pusiéramos en conocimiento ante Asuntos Internos; además se hizo la denuncia penal. No es real que esta funcionaria policial haya realizado una denuncia respecto a este caso que pasó en Vial", repasó.

Conlon desmintió lo mencionado por el abogado César García y recordó que el ex comisario Córdoba fue separado del Destacamento Vial a mediados de 2017; sin embargo, el letrado indica que su defendida hizo la denuncia en 2018.

La causa ya estaba avanzada -recordó el secretario de Seguridad- y señaló que además de la causa iniciada tras la presentación lamatritense se inició otra a cargo de la UFI N° 1 de Azul y que terminó con la detención de efectivos policiales en otros destacamentos de la zona.

"La causa yo la conozco y no es bueno tirar estos títulos que repercuten cuando la realidad es otra", enfatizó el funcionario.

Conlon evitó entrar en controversias con los dichos del abogado olavarriense, aunque confirmó que se instruyó un sumario contra la oficial porque la mujer no se habría presentado a una junta médica requerida por el Ministerio de Seguridad tras pedir una licencia.

"La causa ésta (N. de R.: contra Córdoba) la llevó adelante el ayudante fiscal Guillermo Casenave y la doctora Viviana Beytía y la otra causa el Dr. Marcelo Fernández; se ha trabajado seriamente y no ha declarado este personal policial. Las fechas no coinciden, porque en el año 2018 Córdoba ya no estaba en el Destacamento. Llama un poco la atención estas declaraciones y molesta porque hay personal policial que debió ser trasladado porque fueron perseguidos por haber declarando en la denuncia que yo hice", subrayó Mario Conlon.

El secretario de Seguridad de La Madrid defendió a los efectivos que aportaron datos a la investigación. "Nosotros nos ocupamos por defender al policía que realmente está comprometido", insistió. "La realidad no es la que se escribe", concluyó Conlon.