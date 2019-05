Inés Vavrin: "me sorprende porque habíamos acordado el pago"

131347

30.05 | Información General Sobre el reclamo de ex choferes de Nuevo Bus

En la tarde de este jueves los choferes de la empresa Nuevo Bus se manifestaron frente a la empresa que supo estar a cargo del servicio de transporte público en nuestra ciudad. La dueña que ahora está en Villa Gesell, dijo a El Popular "el pago está acordado".



Este jueves sumó un nuevo capítulo, un viejo conflicto. Aunque la empresa Nuevo Bus ya no opera más en nuestra ciudad, aún mantiene deudas con sus ex empleados. Se trata de alrededor de unos 50 choferes que no han percibido el proporcional de vacaciones y aguinaldo.



Inés Vavrín -una de las responsables de la empresa- se comunicó con El Popular para aclarar -mientras se desarrollaba una manifestación de los trabajadores frente a la sede de la empresa en calle Pellegrini para visibilizar el reclamo- que "me sorprende, porque el pago está acordado" dijo.



Detalló que mantuvo comunicaciones con Giménez -Adrián, Secretario Adjunto de la UTA Mar del Plata-, y que habían pautado el pago de lo adeudado para el jueves. También expresó que "me sorprende porque tenemos un trato cordial".



Respecto de si los manifestantes se comunicaron con ella, lo confirmó y agregó "me llamaron cuando estaban afuera de la empresa -por este jueves- y querían que los atienda, pero estoy en Villa Gesell", donde actualmente opera la empresa Nuevo Bus.



El conflicto terminaría la próxima semana porque, según se supo, los ex empleados lograron un nuevo compromiso de pago , mediante la intervención del gremio, para el martes o miércoles.