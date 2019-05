Garantizan el cuidado de los espacios públicos y privados

131367

Política En época de elecciones

Dalton Jáuregui fue el impulsor de la iniciativa. Se apunta a que los propios partidos sean los responsables de sacar carteles, afiches, letreros, pancartas, panfletos y todo tipo de propaganda.

La iniciativa del senador de Cambiemos, Dalton Jáuregui, apunta a que los propios partidos sean los responsables de sacar carteles, afiches, letreros, pancartas, panfletos y todo tipo de propaganda, luego de cumplirse el plazo en el que transcurrirán las elecciones.



Además, se impulsa el cuidado de viviendas y espacios privados, donde no está permitida la colocación de publicidad. Asimismo, en caso de no ajustarse a la normativa, serán los mismos partidos políticos quienes recibirán sanciones específicas.



Precisamente, culminadas las elecciones, en cualquiera de sus instancias, las agrupaciones políticas tendrán un plazo de 45 días para limpiar y dejar ordenado el espacio público. Caso contrario, serán multadas, según especifica la iniciativa, con una sanción que oscilará "de 10 a 50 salarios mínimos vitales y móviles".



"El espíritu del proyecto apunta a reforzar las buenas prácticas electorales, el cuidado de los espacios públicos y, además, que los trabajadores municipales no sean los únicos encargados de ocuparse de este tipo de cuestiones", explicó el senador oriundo de Olavarría.



En tanto, Jáuregui manifestó: "Desde Cambiemos estamos proponiendo una serie de modificaciones que pretenden, más allá de los colores políticos, priorizar el cuidado de los distritos y el respeto entre ciudadanos".



Y añadió: "Apuntamos a buscar una solución a una demanda que nos vienen planteando hace mucho tiempo los vecinos de la provincia, donde garantizamos la discusión política y la difusión que necesita cada partido, pero que luego no genere inconvenientes en los municipios y en la vida cotidiana de las personas".