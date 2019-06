Se realizaron distintos actos por el Día del Bombero Voluntario

131442

Información General

Desde el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Olavarría, se impulsaron diferentes propuestas vinculadas a reinvindicar el Día del Bombero Voluntario que se conmemora este domingo. Hubo reflexiones, un chocolate de camaradería y además se ofrendó una palma que recordó a ex integrantes fallecidos.



El 2 de Junio se celebra el Día del Bombero Voluntario Argentino, fecha en que en el año 1884 se fundó el primer Cuerpo en la Argentina, mas precisamente en el barrio de La Boca. Por este motivo, durante esta mañana, se realizaron diferentes actos en la ciudad con el objetivo de recordar este día.



En primera instancia se realizó una formación e izamiento de la Bandera Nacional, frente al Cuartel Central. En la misma participaron personal del Cuartel Central, Destacamentos 1 de Loma Negra, 2 de Sierras Bayas y 3 de Hinojo.

La formación fue presidida por el Jefe del Cuerpo Cdte. Gral. Raúl Andres Ferreira, el 2do. Jefe Cdte. My. Marcelo Rafael Menchaca, miembros de la Jefatura Cdte. My. Julio Cesar Kolman, Cdte. My. Javier Dominguez y Cdte. Daniel Bernal, además de personal de Oficiales, Suboficiales y Bomberos. A su vez se encontraban presentes miembros del Consejo Directivo, presidido por el presidente Ricardo Luissi, y el Vicepresidente Luis Martínez.

Posteriormente se sirvió un chocolate de camaradería, para luego trasladarse al "Monumento al Bombero Voluntario de Olavarría", emplazado en Avda. Brown y Avda. Colón. En el lugar se ofrendó una palma en recordatorio a miembros del Cuerpo, Consejo Directivo y Socios fallecidos.

En el lugar, hizo uso de la palabra el Jefe del Cuerpo Cdte. Gral. Raúl Andres Ferreira, donde puso de manifiesto el peligro y el riesgo al que se expone el personal de Bomberos en cada emergencia que deben actuar, situación que se atenúa con la incorporación de equipos de última generación, entrenamientos, cursos y capacitaciones que se realizan cotidianamente, para ir puliendo día a día el profesionalismo para una mejor prestación del servicio".

También agradeció a la familia de todos los bomberos, que son el sostén diario para que podamos desarrollar esta tarea. Así como el apoyo recibido por todos ellos en los difíciles momentos de salud que le toco vivir a principios de este año.

En la parte final hizo hincapié en la enorme tarea que desarrolla el Consejo Directivo de la Institución, para generar los fondos suficientes para el mantenimiento de la estructura operativa y equipar al personal del Cuerpo con los mejores equipos de seguridad personal y operativos, para que como punto final, se logré una mejor excelencia en los servicios prestados y que el Bombero termine y pueda llegar sano y salvo a sus hogares.

Por último, también es viable mencionar que los actos seguirán el próximo jueves 6, en una formación interna, donde se entregarán presentes al personal que cumplió 25 años de servicio y demás distinciones.