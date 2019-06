Cambiemos es el que más bancas arriesga y cuatro unibloques podrían desaparecer

131447

Política Elecciones 2019: el recambio legislativo y la importancia del "cabeza de lista"

La bancada oficialista pondrá cuatro lugares en juego. En el eseverrismo finalizan los mandatos dos de sus principales referentes: Margarita Arregui y Einar Iguerategui. Unidad Ciudadana, el único espacio que no arriesga concejales en estas elecciones.

Josefina Bargas

En el Concejo Deliberante diez bancas estarán en juego en estas elecciones. La renovación de la mitad del cuerpo dejará al oficialismo como el espacio que más tendrá en riesgo: cuatro bancas de las nueve que actualmente componen el bloque Cambiemos, entre ellas las del presidente Alejandro Gregorini.



Tras las sucesivas rupturas y rearmados, además, habrá cuatro unibloques que podrían desaparecer: los integrantes del Frente Renovador, Copebo, Bloque de los Trabajadores y Radicales Convergentes finalizan sus mandatos en diciembre.



En tanto, las segundas fuerzas del Concejo tienen panoramas dispares. Con tres integrantes cada una, mientras el eseverrismo pone en juego dos lugares, en Unidad Ciudadana sus concejales tienen mandato hasta 2021 aunque dos son precandidatos a intendente. De esta manera, el kirchnerismo es el único que -en la previa- tiene las chances más claras para crecer.



Para tener en cuenta a la hora de entender el contexto electoral: a medida que se confirmen las alianzas electorales y se definan las candidaturas en el transcurso de este mes, es probable que los bloques del Concejo cambien de nombre y adopten el de los espacios que los llevarán como candidatos o los tendrán como adherentes. Tampoco debe descartarse la posibilidad de rearmados y hasta de nuevos quiebres.

Los que se van



Varios de los concejales que finalizarán sus mandatos tienen vasta experiencia en el ámbito legislativo, así como en gestión y administración municipal. Hasta ahora, ningún espacio dio a conocer sus candidatos al Concejo Deliberante con lo que resta conocerse si algunos van por la reelección, especialmente aquellos cuya trayectoria tiene especial valoración en el bloque que integran.



La propuesta aquí es hacer un repaso, bloque por bloque de los concejales que se van.



Cambiemos. José Luis Arguiñena, Carolina Espinosa, Juan Ignacio Fal y Alejandro Gregorini terminan sus mandatos. El primero, ingresó a la lista de candidatos de 2015 por la UCR y Gregorini, actual presidente del bloque, llegó por el Partido Demócrata Conservador. Cabe recordar que este partido se había pronunciado en apoyo al Pro en 2007 y ese año el abogado debió dejar su banca en el Concejo, a la que había llegado con Helios Eseverri.



Espinosa y Fal son dos Pro "puros" de trayectoria "voluntaria" dentro del macrismo local. La concejal había integrado anteriormente al menos una lista del espacio en Olavarría junto con el mismo Ezequiel Galli, la cual no llegó a participar electoralmente. En tanto, Fal fue un activo participante de la campaña electoral que llevó al actual intendente a la victoria. En el bloque Cambiemos, ambos han mostrado labores importantes, Carolina Espinosa en el impulso de proyectos y trabajo en relación al Ejecutivo, especialmente en el área social. El segundo, asumió el rol de "negociador" del oficialismo para distintos proyectos del Ejecutivo y, dentro del bloque, se ha mostrado especializado en temáticas vinculadas a la actividad rural.



Cuidemos Olavarría. Margarita Arregui, actual presidenta de bancada, y Einar Iguerategui son los dos concejales que terminan su ciclo por el eseverrismo, el segundo bloque que más bancadas pondrá en juego en estas elecciones.



Ambos tienen reconocida experiencia en el funcionamiento del Concejo Deliberante. Iguerategui es el presidente de la comisión de Legislación y, en el caso de Arregui, se reconoce su experiencia en el Ejecutivo ya que fue funcionaria municipal desde fines de los años 90 tanto de Helios como de José Eseverri.



Frente Renovador. Emilio Vitale es el concejal que terminará su mandato este año. Asumió en 2015 por el massismo, cuando su jefa política, Liliana Schwindt fue candidata a la intendencia. Hoy se alejó de Massa y se mostró en apoyo a Roberto Lavagna, aunque su concejal mantiene el nombre del bloque.



El discurso que Vitale pronunció en la última sesión, en el debate por la rendición de cuentas, lo mostró en tono de "despedida" que hace presumir que no iría por la reelección, aunque en el panorama electoral local aún faltan muchas definiciones. En caso de no renovar, este bloque podría desaparecer definitivamente del Concejo Deliberante.



Copebo. Es el unibloque más nuevo del Concejo: se formó a fines de abril cuando Marcelo Latorre se separó de Vitale y del espacio Frente Renovador. El docente llegó al HCD por el massismo en la lista que impulsó Schwindt en 2015. En aquel año, la entonces diputada nacional quedó como única referente local de ese espacio tras el sorpresivo corrimiento de José Eseverri al kirchnerismo. El concejal es actualmente presidente de la comisión de Medio Ambiente.



Su posicionamiento actual no está del todo claro. La semana pasada asistió a la charla que brindaron referentes del tema vivienda organizada por Unidad Ciudadana y el anuncio de su ruptura del bloque con Vitale lo había hecho en una reunión privada del peronismo local.



Radicales Convergentes. Gabriela Delía asumió en 2015 por la lista de Cambiemos aunque en agosto de 2016 rompió con el oficialismo junto a su compañera, también de origen radical, Fernanda Araneo. Es la presidenta de la comisión de Educación y lidera las tareas que implica el Concejo Estudiantil año a año en el Legislativo.



En el panorama electoral actual, la concejal no tiene una referencia pública clara. En las elecciones de 2017 estuvo en el espacio de Margarita Stolbizer y de esa manera apoyó al massismo.



Bloque de los Trabajadores. Juan Sánchez ingresó al Concejo en mayo de 2018 y formó un unibloque. En esa fecha dejó su lugar una concejal del eseverrismo y él era el siguiente en la lista de candidatos de 2015: Sánchez ingresó como candidato tras la fusión con la lista competidora de la PASO de Unidad Ciudadana.



No obstante, el abogado ya tenía experiencia legislativa previa tras haber ocupado banca por el PJ. Su actividad dentro del Concejo se orientó a la "defensa de los trabajadores" como él mismo la definió, tarea que sostiene también desde un espacio denominado "La Casa del Trabajador" que agrupa a numerosos sindicatos locales.



En cuanto al posicionamiento político actual, Sánchez se muestra desde hace varios meses cercano a Unidad Ciudadana en apoyo a la precandidatura de Federico Aguilera a la intendencia.