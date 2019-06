"La oferta laboral no es la mejor" pero "la industria sigue siendo el sector que más mano de obra demanda"

131454

Información General La directora de Empleo explicó cómo es el perfil de demandas de trabajo hoy en Olavarría

Los que ofrecen empleo priorizan los oficios, sin anteponer la edad. Los que buscan trabajo solicitan intermediación laboral, capacitación y terminalidad educativa. En 2018, hubo 145 casos de entrenamiento e inserción laboral. Natalia Alcaza, titular del área, admite la crisis pero destaca las herramientas de inclusión y dice que por mes registran unas 800 consultas.

"Se solicitan perfiles de operarios en lo metalúrgico e industriales, de oficios básicamente. Siempre el oficio se solicita y eso va de la mano de la capacitación, por eso le damos tanta importancia a los cursos y proyectos que ofrecemos", dice Natalia Alcaza, flamante directora de Empleo de la Municipalidad, en diálogo con EL POPULAR. Es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, estudió Buenos Aires y "me volví a trabajar a Olavarría con mucha vocación", reconoce, tras señalar que su experiencia en la gestión data de 2011.



Es fluctuante



En 2018, entre programas de entrenamiento para el trabajo y programas de inserción laboral implementaron 145 casos.



Cifras que "fluctúan"



¿Hay un registro de empleo? ¿Cuántos desocupados contabiliza la oficina de Empleo? La funcionaria prefiere no avanzar con cifras puntuales bajo el argumento de que "va fluctuando y trabajamos con una plataforma de Ministerio de Trabajo de la Nación, con el Portal de Empleo, pero no tenemos el número exacto porque va cambiando, se va actualizando".



Sí reconoce que no son tiempos fáciles y que es necesario agudizar el ingenio. "Es un desafío personal y profesional estar en la dirección y poder brindar herramientas y siempre estar atentos a las demandas de la gente que se acerca. Las puertas de la gestión están abiertas, desde el consejo en la inserción laboral hasta la impresión de un CV".



Los que demandan trabajo, en tanto, llegan porque "quieren cambiar el sector en el que están, vienen en situación de desempleo a través de Anses, o son jóvenes que podemos nuclear a través de Empleo" al mundo laboral pero también "mujeres en busca de empleo ya que siempre para la mujer es más complicada la inserción, le resulta más difícil todo", cuestiona Alcaza.



Competencias blandas



¿La edad es un condicionante? Contra todos los pronósticos, no. Los requisitos de las empresas están "al margen de eso. Piden formación, es decir, demandan competencias blandas, relacionadas con lo actitudinal. La edad no es un impedimento", asegura la directora municipal de Empleo.



El rango de los que consultan por un trabajo es amplio y oscila entre los "18 y 60 y no todos están capacitados pero sí demuestran mucha apertura a los ofrecimientos de capacitación. Cuando no tienen secundario completo es un desafío porque se busca la mano de obra calificada y asesoramos en aquello que da mayores herramientas a la hora de la inserción", explica Natalia Alcaza.