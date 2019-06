Para los comerciantes es "positivo" el programa Ahora 12 ante la baja en las ventas

131486

Información General

Con una merma del 19 por ciento en los últimos 18 meses, la situación del sector es "complicada". Esperan que el impacto de la medida aporte a revertir la situación. Desde el gobierno consideran que la variante posibilitaría duplicar la facturación del programa en el próximo bimestre.

Se produjo el relanzamiento del programa para compras Ahora en sus variantes de 3, 6, 12 y 18 cuotas, con el cual ante la inminencia de las elecciones el gobierno intenta dinamizar las ventas minoristas, aquejadas por una baja que se prolonga ya por 16 meses consecutivos, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En nuestra ciudad, la iniciativa fue considerada "positiva" por la mayoría de los comerciantes consultados, aunque muchos de ellos evaluaron que se produce en un momento donde es significativa la pérdida de poder adquisitivo experimentada por los asalariados. Sin embargo, plantearon que en este contexto podría beneficiar a los consumidores.



Los últimos datos con que se cuenta son lapidarios, las ventas minoristas en su conjunto cayeron 13,4 por ciento en abril de 2019 frente al mismo mes del año pasado. Además, el sector acumula una caída del 12,1 por ciento durante 2019 y ya en 2018 habían sufrido una baja del 6,9 por ciento, es decir alrededor del 19 por ciento en casi 18 meses, de acuerdo con registros de CAME.



Desde febrero de 2017, el gobierno lanzó una iniciativa denominada "Precios transparentes", con la cual intentó sustituir al programa Ahora aunque los resultados estuvieron lejos de favorecerlo. Ese plan incluía una sensible baja, de entre el 15 y 20 por ciento, si el cliente abonaba el producto de contado, pero con un costo de entre el 16 y 20 por ciento superior al costo total para las compras financiadas. Luego del lanzamiento del programa "Precios transparentes", las ventas a través del programa Ahora en todas sus variantes cayeron más del 35 por ciento.

La nota completa en diario El Popular