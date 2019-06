Los trasbordos son siempre entre distintas líneas de colectivos

131495

Información General El proceso ocurre de manera automática

La posibilidad de trasbordo necesita una adaptación, así lo entendieron desde el Municipio y así se reflejó entre los usuarios durante los últimos 30 días. Las dudas fueron y son muchas.



"Hay algunas cuestiones que el usuario debe conocer en relación al trasbordo. Es siempre entre diferentes líneas, siempre dentro de los 50 minutos y siempre se tiene que apoyar la tarjeta en la validadora", señaló en el inicio Hilario Galli, subsecretario del Gobierno Municipal.



En este sentido, el funcionario municipal destacó que "el chofer no determina si corre el trasbordo gratuito o no corre, eso tiene que quedar claro; cuando la persona sube al colectivo apoya la SUBE, luego de bajarse y subirse a otro lo tiene que volver hacer".



"Lo que debe ocurrir es que las personas que pasaron la tarjeta por primera vez, luego no lo quieren volver hacer cuando suben a un segundo colectivo", manifestó. "La SUBE hay que pasarla siempre, luego la validadora reconoce si fue usada en otra línea antes de los 50 minutos y si es así, te toma el viaje pero no te lo cobra", enfatizó Hilario Galli.



El proceso ocurre de forma automática, ya que "todas las máquinas están conectadas entre si a través de satélite". "La máquina es inteligente y reconoce, es imposible vulnerarla; lo único que hace el chofer es obligar al usuario a pasar la tarjeta porque lo tiene que hacer para registrar el viaje", destacó.

EL TRASBORDO SÓLO VÁLIDO PARA INTERCAMBIO DE LÍNEAS



Entonces, la validadora de las máquinas disponibles son quienes definen si el usuario cumple las condiciones para utilizar el trasbordo gratuito. "La máquina sabe cuando cobrar y cuando no, y no hay posibilidad de error. Si la tarjeta se apoya en otra validadora de otra línea que no sea la inicial y dentro de los 50 minutos, no se hará el cobro; pero si lo hace en otra validadora de la misma línea, se le cobrará", informó.



En el cierre, Hilario Galli se mostró conforme con el servicio que ofreció la empresa Tu Bus desde su llegada a Olavarría.

"Los reclamos fueron cayendo y eso fue así porque el servicio se está mejorando de a poco. Hoy el sistema funciona bien, así lo vemos nosotros, y en apenas un mes. Seguramente nos quedarán algunas cosas por corregir pero estamos conformes con el avance del servicio en todo este tiempo", finalizó el Subsecretario del Gobierno Municipal.